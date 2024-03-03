مطالبات بتدخل "رسمي" لإنهاء أزمة حسام حسن وصلاح
تلوح في الأفق بوادر أزمة تلقي بظلالها على منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد الإعلان رسميًّا عن استدعاء الدولي المصري محمد صلاح لقائمة الفراعنة التي تستعد لمعسكر قادم، للعب بطولة ودية ستقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.
واندلعت هذه الأزمة في ظل رفض نادي ليفربول ترك "صلاح" لمنتخب مصر بداعي إصابته، وهو ما يرفضه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، والذي يتمسك بحضور اللاعب للقاهرة من أجل إجراء الكشف الطبي عليه، ثم على إثر ذلك يتقرر وضعه مع الفريق.
وظهر هذا الإصرار من خلال تصريحات إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، للموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، حيث قال: "الجهاز الفني للمنتخب يتمنى التوفيق لكل اللاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر مارس ونحرص على التأكد من سلامتهم جميعًا، وفي حال إصابة أي لاعب سيتم حسم أمره من قبل الجهاز الفني والطبي بعد تواجده في المعسكر وبالتنسيق مع ناديه".
من جانبه، طالب الإعلامي أحمد شوبير، بتدخل رسمي لحل هذه الأزمة من مهدها، قائلًا في تصريحات إذاعية: "أريد التوقف عند قصة محمد صلاح وهنا الموضوع محتاج منتهى العقل والتروي والهدوء، صلاح غائب عن ليفربول منذ 4 مباريات بعدما تجددت الإصابة التي تعرَّض لها مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا بعدما استعجل وشارك في مباراة برينتفورد".
وأضاف شوبير: "معسكر منتخب مصر سيبدأ يوم الـ12 والمحترفون سينضمون يوم الـ18 لكن نادي ليفربول أرسل خطابًا يقول فيه إن محمد صلاح مصاب ولن ينضم لمنتخب مصر، ولكن الجهاز الفني وحسام حسن قالوا هذه أجندة دولية واللاعب يأتي ونقرر ضمه من عدمه وفقا لتقرير الجهاز الطبي لمنتخب مصر وهذا حق حسام حسن الكامل ولا يمكن لومه".
وتابع: "إحساسي الشخصي إن فيه حدوتة، والناس كلها عارفة إن صلاح كان زعلان من تصريحات حسام حسن قبل ما يتولى مسؤولية تدريب منتخب مصر وهذا أمر لا يغيب عن أحد، وصلاح بني آدم حساس ويتأثر بهذا الكلام، ثم أوضح حسام حسن ما يقصده من هذه التصريحات في مؤتمره الأول بعد تولي تدريب المنتخب".
وأردف: "علاج الموضوع لازم يكون بشكل خاص عشان إحنا كده هنبدأ الموضوع بحساسية، ويهمني نوفر أجواء صحية مناسبة للمنتخب المصري لكي يحقق النجاحات في المرحلة المقبلة".
واستطرد: "أعتقد أن اتحاد الكرة يجب أن يكون له دور وكذلك يجب أن يتدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللي كان أساسا وراء فكرة سفر حسام حسن لأوروبا لمقابلة المحترفين قبل أن يحول ضيق الوقت دون هذه الجولة، وليس عيبا تقريب وجهات النظر، الدورة الودية غير مهمة وسلامة اللاعب هي الأهم، لكن علاج الأمر بين الطرفين سيكون بتوفير أجواء ودية في المنتخب".
واختتم شوبير: "لازم في النهاية التدخل العاقل والحكيم لإنهاء هذا الأمر، وبلاش نشعلل الأجواء في الفترة الحالية ولا بد من الهدوء والعقلانية وحسام حسن عمل اللي عليه وأعلن الأسماء وفيها محمد صلاح".
ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.
وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا يوم الـ22 من مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من مباراة تونس وكرواتيا يوم الـ26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم الـ25 من الشهر ذاته.