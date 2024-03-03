مطالبات بتدخل "رسمي" لإنهاء أزمة حسام حسن وصلاح

تلوح في الأفق بوادر أزمة تلقي بظلالها على منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد الإعلان رسميًّا عن استدعاء الدولي المصري محمد صلاح لقائمة الفراعنة التي تستعد لمعسكر قادم، للعب بطولة ودية ستقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

واندلعت هذه الأزمة في ظل رفض نادي ليفربول ترك "صلاح" لمنتخب مصر بداعي إصابته، وهو ما يرفضه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، والذي يتمسك بحضور اللاعب للقاهرة من أجل إجراء الكشف الطبي عليه، ثم على إثر ذلك يتقرر وضعه مع الفريق.

وظهر هذا الإصرار من خلال تصريحات إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، للموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، حيث قال: "الجهاز الفني للمنتخب يتمنى التوفيق لكل اللاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر مارس ونحرص على التأكد من سلامتهم جميعًا، وفي حال إصابة أي لاعب سيتم حسم أمره من قبل الجهاز الفني والطبي بعد تواجده في المعسكر وبالتنسيق مع ناديه".