تقرير: قلق في بايرن ميونخ بسبب إغراءات ريال مدريد لألفونسو ديفيز
قالت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها، اليوم الأحد، إن مسؤولي بايرن ميونخ الألماني يشعرون بالقلق من سعي ريال مدريد لضم الكندي ألفونسو ديفيز.
ويرتبط ألفونسو ديفيز بعقد مع الفريق الألماني حتى يونيو 2025، ويسعى مسؤولوه للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتمديد عقده لمدة موسمين.
ويستهدف ريال مدريد ضم نجم بايرن ميونخ، في ظل عدم اقتناع إدارة "الميرنغي" بالظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، إذ توجد إمكانية لرحيله عن سانتياغو برنابيو هذا الصيف.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن "ريال مدريد يتابع اللاعب الكندي منذ فترة طويلة، وأصبح هدفًا فعليًّا للفريق الملكي، خاصة أنه لم يجدد تعاقده مع البايرن حتى الآن".
وأشارت إلى أن "تحرك ريال مدريد نحو ضم ألفونسو ديفيز سيكون الصيف المقبل".
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية، أوضحت أنه في حال استمر اللاعب على موقفه بعدم تجديد عقده مع البايرن، فإن النادي قد يفكّر في بيعه هذا الصيف لكي يحصل على أكبر عائد مالي ممكن، لأن سعره سينخفض في صيف 2024 نظرًا إلى أنه سيتبقى سنة واحدة فقط في عقده.
وأبرم ريال مدريد 4 صفقات صيفية حتى الآن، متمثلة في إبراهيم دياز وفيران غارسيا وجود بيلينغهام وخوسيلو.
يذكر أن ديفيز خاض مع بايرن ميونخ 38 مواجهة في مختلف المسابقات بالموسم الماضي، أحرز خلالها 3 أهداف.