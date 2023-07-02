تقرير: قلق في بايرن ميونخ بسبب إغراءات ريال مدريد لألفونسو ديفيز

قالت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها، اليوم الأحد، إن مسؤولي بايرن ميونخ الألماني يشعرون بالقلق من سعي ريال مدريد لضم الكندي ألفونسو ديفيز.

ويرتبط ألفونسو ديفيز بعقد مع الفريق الألماني حتى يونيو 2025، ويسعى مسؤولوه للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتمديد عقده لمدة موسمين.

ويستهدف ريال مدريد ضم نجم بايرن ميونخ، في ظل عدم اقتناع إدارة "الميرنغي" بالظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، إذ توجد إمكانية لرحيله عن سانتياغو برنابيو هذا الصيف.