أحدث تطورات صراع ريال مدريد وبرشلونة حول أردا جولر

من جهتها، أشارت صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد إلى أن النادي يأخذ صفقة جولر على محمل الجد على الرغم من تباين الأفكار حول أدواره في حال تم التعاقد معه.

وهناك اتجاهان في ريال مدريد، الأول: التعاقد معه ثم الإبقاء عليه معارًا مع ناديه، والثاني: يفضل حسم الصفقة والاحتفاظ باللاعب مع الفريق الأول، في حين يرغب برشلونة في التعاقد مع جولر في 2024 بسبب أزمة النادي الاقتصادية الحالية.