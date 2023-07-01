أحدث تطورات صراع ريال مدريد وبرشلونة حول أردا جولر
كشفت صحيفة فانتيك التركية عن لقاء تمَّ بين أردا جولر لاعب فنار بخشة التركي والبرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة لإقناع اللاعب بالانتقال إلى النادي الكتالوني.
وحسب فانتيك، فإن جولر غير مهتم بالانتقال إلى برشلونة لذلك لم يقتنع بحديث ديكو، إذ يحلم الشاب ذو الـ19 عامًا بالانتقال إلى ريال مدريد.
من جهتها، أشارت صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد إلى أن النادي يأخذ صفقة جولر على محمل الجد على الرغم من تباين الأفكار حول أدواره في حال تم التعاقد معه.
وهناك اتجاهان في ريال مدريد، الأول: التعاقد معه ثم الإبقاء عليه معارًا مع ناديه، والثاني: يفضل حسم الصفقة والاحتفاظ باللاعب مع الفريق الأول، في حين يرغب برشلونة في التعاقد مع جولر في 2024 بسبب أزمة النادي الاقتصادية الحالية.
وجولر هو لاعب تركي يجيد في مركز صانع الألعاب، وهو ملقب بخليفة مسعود أوزيل نجم ريال مدريد وآرسنال السابق.
وبات اللاعب الشاب محط اهتمام الناديين الكبيرين في إسبانيا في ظل سياستهما في التعاقد مع اللاعبين الشباب ومنحهم فرصة للتطور وهو أمر نجح فيه ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور ورودريغو جوس.