قبل نزاله مع جوشوا.. قصة مثيرة شكلت حياة "الوحش الكاميروني" نغانو

ينتظر عشاق الرياضات القتالية، وبشكل خاص الفنون المختلطة النزال المرتقب الأسبوع الجاري بين الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، والكاميروني فرانسيس نغانو، النجم السابق للفنون القتالية المختلطة (MMA)، والذي شكلت مسيرته مع فنون القتال المختلطة قصة مثيرة تناولتها صحيفة "ذا صن".

وغادر نغانو، الذي يملك مؤهلات بدنية يحتاجها كل محترفي الرياضات الدفاعية، الكاميرون وهو في الـ26 من عمره نحو فرنسا، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا، لكنه عانى من التشرد، قبل أن يصل إلى فرنسا بعد 14 شهرا من المتاعب سيرًا على القدمين.

وفي انتظار النزال الذي ستحتضنه السعودية، يوم الجمعة، الثامن من مارس الجاري، سيذكر نغانو بالتأكيد سنوات البداية، عندما بدأ ممارسة الملاكمة الحرة في باريس، وبعد ثماني سنوات فقط في هذه الرياضة توج بلقب البطولة، وأصبح نجما للعبة، قبل أن يقرر تعليق مسيرته في الرياضات القتالية المختلطة وينتقل لعالم الملاكمة.