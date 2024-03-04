جوشوا يتطلع لتحقيق انتصار حاسم على نغانو بالرياض

قال البريطاني أنتوني جوشوا، ملاكم الوزن الثقيل، إنه يريد تحقيق فوز حاسم بالضربة القاضية على بطل الفنون القتالية المختلطة السابق فرنسيس نغانو في نزالهما للملاكمة في السعودية، يوم الجمعة المقبل.

وفاز جوشوا، الذي فقد أحزمة الوزن الثقيل للرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك عام 2021، بمعاركه الثلاث الأخيرة ويتطلع الملاكم البريطاني، البالغ 34 عامًا، إلى إعادة ترسيخ نفسه كمنافس بارز في الوزن الثقيل.