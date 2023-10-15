تريبيير: بيلينغهام يمكنه تقديم الكثير لمنتخب إنجلترا
قال كيران تريبيير، مدافع منتخب إنجلترا، قبل المواجهة مع إيطاليا في تصفيات أوروبا 2024 إن زميله في الفريق جود بيلينغهام يمكنه قيادة فريقه نحو الانطلاقة التي يحتاجها.
وقدم بيلينغهام أداءً متميزًا منذ انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إذ أحرز 10 أهداف للنادي الملكي في أول 10 مباريات يشارك فيها أساسيًّا من البداية في جمع المنافسات.
وقال تريبيير للصحفيين: "يمكنه أن يُحدِث الفارق، رغم حداثة سنه فهو ناضح ومتميز ولديه روح قتالية. وليس مستغربًا ما يقدمه من أداء في ريال مدريد".
وأضاف تريبيير: "من الواضح أنه يلعب بحرية واللاعبون حوله سيجعلونه أفضل أيضًا. الجانب المقلق الوحيد هو أن عمره 20 عامًا فقط".
وأشار تريبيير إلى أن منتخب إنجلترا حقق "تقدمًا هائلًا" منذ نهائيات كأس العالم 2018، قائلًا: "خسرنا في نهائي بطولة أوروبا لكن الأمر الأهم هو أننا نتقدم ونؤدي بصورة جيدة جدًّا.
"حصلنا على أهداف حملت توقيع عدة لاعبين في مراكز مختلفة بينما لا يزال جود وجيمس ماديسون وبوكايو ساكا وفيل فودن في سن مبكرة لكن بوسعهم رغم ذلك التأثير على مجرى المباريات في لحظات معينة".
ودافع تريبيير أيضًا عن زميله جوردان هندرسون الذي أطلق مشجعو إنجلترا صيحات الاستهجان بوجهه خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز إنجلترا على أستراليا 1-صفر الجمعة الماضي.
وكان هندرسون انضم لنادي الاتفاق السعودي في قت سابق من العام الجاري.
وعن ذلك أشار تريبيير: "بالنسبة لنا كلاعبين نحن نقف إلى جانب بعضنا البعض، هندرسون شخصية رائعة وهو قائد نظرًا لتأثيره على الفريق سواء كان ضمن التشكيلة أم لم يكن".
وسيلتقي المنتخبان الإيطالي والإنجليزي في استاد ويمبلي اللندني، الثلاثاء المقبل.