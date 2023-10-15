تريبيير: بيلينغهام يمكنه تقديم الكثير لمنتخب إنجلترا

وقدم بيلينغهام أداءً متميزًا منذ انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إذ أحرز 10 أهداف للنادي الملكي في أول 10 مباريات يشارك فيها أساسيًّا من البداية في جمع المنافسات.

وقال تريبيير للصحفيين: "يمكنه أن يُحدِث الفارق، رغم حداثة سنه فهو ناضح ومتميز ولديه روح قتالية. وليس مستغربًا ما يقدمه من أداء في ريال مدريد".

وأضاف تريبيير: "من الواضح أنه يلعب بحرية واللاعبون حوله سيجعلونه أفضل أيضًا. الجانب المقلق الوحيد هو أن عمره 20 عامًا فقط".

وأشار تريبيير إلى أن منتخب إنجلترا حقق "تقدمًا هائلًا" منذ نهائيات كأس العالم 2018، قائلًا: "خسرنا في نهائي بطولة أوروبا لكن الأمر الأهم هو أننا نتقدم ونؤدي بصورة جيدة جدًّا.

"حصلنا على أهداف حملت توقيع عدة لاعبين في مراكز مختلفة بينما لا يزال جود وجيمس ماديسون وبوكايو ساكا وفيل فودن في سن مبكرة لكن بوسعهم رغم ذلك التأثير على مجرى المباريات في لحظات معينة".