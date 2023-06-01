اعتبار الأولمبي الباجي خاسرا أمام الأفريقي بعد الاعتداء على المدرب سعيد السايبي
قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتبار الأولمبي الباجي خاسرا 0/2 أمام النادي الأفريقي، وعاقبه بخوض ثلاث مباريات دون جماهير وخارج ملعبه، بعد الاعتداء على المدرب سعيد السايبي.
وأوقف الحكم لقاء الأولمبي الباجي، الفائز بلقب كأس تونس لكرة القدم للموسم الحالي، وضيفه النادي الأفريقي ضمن الجولة الثامنة من مجموعة التتويج بالدوري التونسي الممتاز، أمس الأربعاء، بعد الاعتداء على مدرب الأفريقي.
وتوقف اللقاء في الدقيقة 16 بعد تعرض السايبي مدرب النادي الأفريقي لإصابة في رأسه، عقب إلقاء الحجارة باتجاهه.
وكان لاعبو الأفريقي قد غادروا الملعب، بعد نقل مدربهم إلى المستشفى، بينما غادر طاقم التحكيم بمرافقة أفراد من الأمن، لتتوقف المباراة مؤقتا قبل أن يتخذ حكم اللقاء قراره بإنهائها.
وعزز النادي الأفريقي رصيده في مركز الوصافة إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن النجم الساحلي متصدر ترتيب مجموعة التتويج، فيما تجمد رصيد الأولمبي الباجي عند النقطة 10 ويأتي في المركز السابع.
وعاقب الاتحاد التونسي كذلك الأولمبي الباجي بغرامة 20 ألف دينار (7 آلاف دولار).
ومنح الأطباء راحة لمدة 15 يوما للمدرب السايبي بعد أن قضى الليلة الماضية في المستشفى تحت الملاحظة.
وتقرر أيضا إحالة ملف تصريحات المدرب المساعد للأولمبي الباجي صابر المحمدي لوسائل الإعلام للجنة الأخلاقيات في الاتحاد التونسي لكرة القدم.