اعتبار الأولمبي الباجي خاسرا أمام الأفريقي بعد الاعتداء على المدرب سعيد السايبي‎‎

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتبار الأولمبي الباجي خاسرا 0/2 أمام النادي الأفريقي، وعاقبه بخوض ثلاث مباريات دون جماهير وخارج ملعبه، بعد الاعتداء على المدرب سعيد السايبي.

وأوقف الحكم لقاء الأولمبي الباجي، الفائز بلقب كأس تونس لكرة القدم للموسم الحالي، وضيفه النادي الأفريقي ضمن الجولة الثامنة من مجموعة التتويج بالدوري التونسي الممتاز، أمس الأربعاء، بعد الاعتداء على مدرب الأفريقي.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 16 بعد تعرض السايبي مدرب النادي الأفريقي لإصابة في رأسه، عقب إلقاء الحجارة باتجاهه.