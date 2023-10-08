ترتيب الدوري الألماني: ليفركوزن يهزم كولن.. وفوز بايرن ميونخ على فرايبورغ
حقق بايرن ميونخ فوزا سهلا على ضيفه فرايبورغ بنتيجة 3/0، في الجولة السابعة من الدوري الألماني، اليوم الأحد.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بهدف رائع من كينغسيلي كومان بعدما تسلم كرة على الجانب الأيمن، قبل أن ينطلق بها ويرسل تسديدة ساقطة ارتطمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.
وأرسل هاري كين كرة عرضية إلى ليروي ساني، الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25.
وعاد كومان وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 85 من مجهود فردي، حيث انطلق بالكرة وسدد يسارية في الشباك.
فوز باير ليفركوزن
وحقق باير ليفركوزن فوزا ساحقا بنتيجة 3/0 على كولن، ليحقق الفوز السادس في سبع مباريات ويرتقي للصدارة.
وسجل باير ليفركوزن، الذي يدربه تشابي ألونسو، والذي لم يُهزم حتى الآن، هدفين في الشوط الأول عن طريق يوناس هوفمان وجيريمي فريمبونغ.
وجاء الهدف الثالث بتوقيع فيكتور بونيفيس في الدقيقة 67.
ورفع ليفركوزن رصيده إلى 19 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطة عن شتوتغارت ونقطتين عن بايرن ميونخ.