ترتيب الدوري الألماني: ليفركوزن يهزم كولن.. وفوز بايرن ميونخ على فرايبورغ

حقق بايرن ميونخ فوزا سهلا على ضيفه فرايبورغ بنتيجة 3/0، في الجولة السابعة من الدوري الألماني، اليوم الأحد.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بهدف رائع من كينغسيلي كومان بعدما تسلم كرة على الجانب الأيمن، قبل أن ينطلق بها ويرسل تسديدة ساقطة ارتطمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

وأرسل هاري كين كرة عرضية إلى ليروي ساني، الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وعاد كومان وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 85 من مجهود فردي، حيث انطلق بالكرة وسدد يسارية في الشباك.