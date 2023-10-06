فشل صفقة عودة جيروم بواتينغ إلى بايرن ميونخ

وبدأ بواتينغ التدرب مع بايرن، يوم الأحد الماضي، وهو لاعب حر حاليًا، ويمكن التعاقد معه خارج فترة الانتقالات، ولكن من غير المتوقع توقيع المدافع الألماني على عقد جديد مع حامل لقب البوندسليغا.

وفي العام الماضي، أدين بواتينغ بالاعتداء والإهانة عقب تعديه على صديقته السابقة خلال إجازة بالكاريبي وتم فرض 120 غرامة يومية على اللاعب تقدر بـ10 آلاف يورو (10650 دولارًا وقتها) بإجمالي 1.2 مليون يورو.

ولكن وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت محكمة الاستئناف في بافاريا الحكم، وأعادت القضية لمحكمة درجة أدنى لاتخاذ إجراءات جديدة.

وقبلت محكمة ولاية بافاريا العليا الاستئنافات المقدمة من بواتينغ، الذي زعم أنه تعرض للتحيز ضده من جانب القاضي والادعاء العام الذي طالب بإدانة اللاعب بجريمة أخرى تتعلق بالإيذاء الجسدي الشديد وتوقيع عقوبة أشد.