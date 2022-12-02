لفتة رائعة من رونالدو تجاه سون قبل مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية (فيديو)
شهدت مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، لفتة رائعة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاه سون هيونغ مين قائد كوريا الجنوبية.
وقاد كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال في مواجهة كوريا الجنوبية في مباراتهما بنهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة رغم اضطراره للتدريب بشكل منفصل عن بقية الفريق هذا الأسبوع.
والتقطت عدسات المصورين رونالدو وهو يتوجه إلى سون في ممر غرفة خلع الملابس، قبل انطلاق المباراة، وقام باحتضانه، خاصة وأن النجم الكوري يعتبر رونالدو "الأيقونة" ومثله الأعلى.
المدرب فرناندو سانتوس أجرى ستة تغييرات على فريقه الذي فاز على أوروغواي يوم الإثنين الماضي.
والبرتغال بحاجة إلى التعادل فقط للتأكد من صدارة المجموعة الثامنة وهي تضع في اعتبارها الابتعاد عن البطاقات الصفراء لتجنب الايقاف في الجولة المقبلة، وتم الدفع بديوجو دالوت وأنطونيو سيلفا في الدفاع.
وتملك كوريا الجنوبية نقطة واحدة فقط حتى الآن، وهي بحاجة إلى الفوز على البرتغال على أمل أن تصب نتيجة مباراة غانا مع أوروجواي في مصلحتها أيضا من أجل التأهل إلى دور 16 من كأس العالم.