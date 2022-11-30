صحفي مقرب من كريستيانو رونالدو ينفي توصل النجم البرتغالي إلى اتفاق مع النصر السعودي
نفى الصحفي بيرس مورغان المقرب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأخبار التي تحدثت عن قرب توصل قائد المنتخب البرتغالي إلى اتفاق مع النصر السعودي للانتقال لصفوفه بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ونشر الصحفي بيرس مورغان خبر قرب اتفاق كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي مقابل 173 مليون جنيه إسترليني في الموسم وعلق عليه، وكتب: "لا لم يفعل".
وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أكدت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قريب من التوصل إلى اتفاق مع النصر السعودي للانتقال لصفوفه لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو للموسم الواحد.
وكان الصحفي بيرس مورغان قد أجرى لقاء صحفيًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022 ويعتبر من أصدقائه المقربين.
وكان اللقاء الصحفي سببًا في نهاية علاقة مانشستر يونايتد ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده حيث أصبح لاعبًا حرًا بإمكانه التوقيع مع فريق جديد.
وصعد رونالدو مع منتخب البرتغال لدور الـ16 من كأس العالم 2022.
وكان رونالدو قد عاد إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الصيف الماضي.
وخاض رونالدو مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 3 أخرى.
وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة جاء أغلبها كبديل وسجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.
وإجمالًا خلال مرتين ارتدى فيهما رونالدو قميص يونايتد شارك رونالدو مع الفريق في 346 مباراة سجل خلالها 145 هدفًا وصنع 64 أخرى.