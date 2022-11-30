صحفي مقرب من كريستيانو رونالدو ينفي توصل النجم البرتغالي إلى اتفاق مع النصر السعودي

نفى الصحفي بيرس مورغان المقرب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأخبار التي تحدثت عن قرب توصل قائد المنتخب البرتغالي إلى اتفاق مع النصر السعودي للانتقال لصفوفه بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونشر الصحفي بيرس مورغان خبر قرب اتفاق كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي مقابل 173 مليون جنيه إسترليني في الموسم وعلق عليه، وكتب: "لا لم يفعل".