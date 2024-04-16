صدمة كبيرة في الأهلي بسبب إمام عاشور (فيديو)

ويلعب الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد أيام من خسارته أمام الزمالك 2/1 في الدوري المصري.

وكشف شوبير المقرب من إدارة الأهلي أن إمام عاشور لن يشارك في مباراة مازيمبي الأولى على الأقل، بسبب استمرار إصابته.

وكان عاشور تعرَّض للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة مصر الودية أمام نيوزيلندا.

وأضاف شوبير: "قد لا يلحق إمام بمباراة الإياب الثانية أيضًا لعدم اكتمال شفائه".