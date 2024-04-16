صدمة كبيرة في الأهلي بسبب إمام عاشور (فيديو)
وجَّه الإعلامي أحمد شوبير صدمة قوية لجماهير النادي الأهلي، بشأن موقف إمام عاشور لاعب وسط الفريق من المشاركة أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.
ويلعب الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد أيام من خسارته أمام الزمالك 2/1 في الدوري المصري.
وكشف شوبير المقرب من إدارة الأهلي أن إمام عاشور لن يشارك في مباراة مازيمبي الأولى على الأقل، بسبب استمرار إصابته.
وكان عاشور تعرَّض للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة مصر الودية أمام نيوزيلندا.
وأضاف شوبير: "قد لا يلحق إمام بمباراة الإياب الثانية أيضًا لعدم اكتمال شفائه".
وحسم فريق الزمالك مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم لصالحه بعد فوزه، أمس الاثنين، على الأهلي 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.
ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي صاحب المركز التاسع.