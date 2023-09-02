"لقد تحقق حلمه".. برشلونة يضم جواو فيليكس وكانسيلو رسميًا
أعلن نادي برشلونة الإسباني حصوله رسميًا على توقيع البرتغالي جواو فيليكس قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن صفقة فيلكس لا تتضمن بندا لشراء اللاعب نهائيا بعد الإعارة.
ونشر نادي برشلونة فيديو عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أعلن من خلاله انضمام فيليكس إلى صفوف الفريق الكتالوني، قال فيه اللاعب البرتغالي: "سعيد جدا بوجودي هنا، يعيش برشلونة".
وتضمن الفيديو لقطات لأخبار عن فيليكس، وصورة أخرى تحمل تصريحا سابقا للاعب تشيلسي السابق يكشف فيه عن حلم اللعب للعملاق الكتالوني، وكتب برشلونة على الفيديو: "لقد تحقق حلمه".
وسيعزز فيلكس الخيارات في مركز الجناح بتشكيلة المدرب تشافي هرنانديز بعد إعارة أنسو فاتي إلى برايتون الإنجليزي، وانتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.
وكان جواو قد أعلن في الأسابيع الماضية رغبته صراحة في الانتقال إلى برشلونة، قائلا: "أريد تحقيق حلمي بالانضمام إلى برشلونة".
ولعب فيليكس الموسم الماضي مع تشيلسي على سبيل الإعارة، وسجل 4 أهداف في 16 مشاركة مع النادي اللندني.
يذكر أن النجم البرتغالي شارك مع أتلتيكو في 131 مباراة، أحرز خلالها 33 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.
كما أعلن نادي برشلونة رسميا عن تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وسيدفع برشلونة الجزء الأكبر من راتب كانسيلو خلال الموسم مع تحمل مانشستر سيتي لجزء منه.