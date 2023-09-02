"لقد تحقق حلمه".. برشلونة يضم جواو فيليكس وكانسيلو رسميًا

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن صفقة فيلكس لا تتضمن بندا لشراء اللاعب نهائيا بعد الإعارة.

ونشر نادي برشلونة فيديو عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أعلن من خلاله انضمام فيليكس إلى صفوف الفريق الكتالوني، قال فيه اللاعب البرتغالي: "سعيد جدا بوجودي هنا، يعيش برشلونة".

وتضمن الفيديو لقطات لأخبار عن فيليكس، وصورة أخرى تحمل تصريحا سابقا للاعب تشيلسي السابق يكشف فيه عن حلم اللعب للعملاق الكتالوني، وكتب برشلونة على الفيديو: "لقد تحقق حلمه".