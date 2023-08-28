برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي

والتعاقد مع كانسيلو هو هدف أساس لتشافي مدرب برشلونة في السوق الصيفي الحالي، لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

وأمضى كانسيلو النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ بعدما دخل في خلاف مع مدربه بيب غوارديولا.

ولعب مانشستر سيتي 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة في كأس الدرع الخيرية ومباراة في كأس السوبر الأوروبي، لكن كانسيلو لم يشارك في أي منها ولو دقيقة واحدة.

وكانسيلو البالغ من العمر 29 عامًا انتقل لمانشستر سيتي قادمًا من يوفنتوس في 2019 مقابل 65 مليون يورو، وينتهي عقده مع السيتي في 2027.

ولعب كانسيلو 154 مباراة مع مانشستر سيتي سجل فيها 9 أهداف وصنع 22، بحسب موقع "transfermarkt.

كما لعب الدولي البرتغالي لبنفيكا 51 مباراة، وليوفنتوس 34 مباراة، ولإنتر ميلان 28 مباراة، في حين لعب 21 مباراة مع بايرن ميونخ.

وسبق لكانسيلو اللعب في الدوري الإسباني من بوابة فالنسيا وخاض معه 91 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 9.