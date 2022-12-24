غريميو البرازيلي يتفق مع لويس سواريز

وسبق أن لعب سواريز مع ليفربول 133 مباراة سجل فيها 82 هدفا وصنع 46، في حين سجل 111 هدفا وصنع 69 في 159 مباراة مع أياكس أمستردام، وسجل 34 هدفا وصنع 6 في 83 مباراة مع أتلتيكو مدريد.

وشارك سواريز مع منتخب أوروغواي في كأس العالم 2022 لكنه خرج من الدور الأول، علما أنه أكمل 137 مباراة دولية سجل فيها 68 هدفا وصنع 39.