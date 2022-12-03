لويس سواريز يهاجم الفيفا: يستغل أوروغواي بسبب افتقارها إلى "القوة"
هاجم لويس سواريز مهاجم أوروغواي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد الخروج من الدور الأول في كأس العالم 2022 في قطر.
وانتقد سواريز عدم احتساب ضربة جزاء لزميله خوسيما خيمينيز أمام غانا، أمس الجمعة، وقال سواريز إن الفيفا يستغل أوروغواي بسبب افتقارها إلى "القوة".
وقال مهاجم برشلونة السابق: "عدم احتساب ضربة جزاء خيمينيز كان ضارا بنا. يتعين على الأشخاص في الفيفا ولجنة الحكام تقديم تفسيرات حول السبب الذي يستندون إليه في قرارهم بمنح ضربات الترجيح المذهلة التي يتم منحها، ولم نحصل على اثنتين اليوم".
وأضاف سواريز: "هذا ليس عذرا، ولكن علينا أيضا الرد على هذا النقص في القوة. بعد المباراة أردت أن أرى أطفالي، وأخبرني ممثلو الفيفا بالرفض. في يوم آخر كان لاعب من فرنسا يجلس رفقة طفله على مقاعد البدلاء. الفيفا دائما ضد أوروغواي".
وأتم: "يبدو أن على أوروغواي أن تتمتع بالقوة على الصعيد الإعلامي، كي نسمح بمرور أطفالنا.. لكن هذا هو الفيفا".
وحصد منتخب أوروغواي 4 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب كوريا الجنوبية، لكن الأخير تأهل مع البرتغال بسبب فارق الأهداف.
وتعادل منتخب كوريا الجنوبية 0/0 مع أوروغواي، وخسر 2/3 من غانا، وفاز 2/1 على البرتغال، أما منتخب أوروغواي فخسر من البرتغال 0/2 وفاز 2/0 على غانا.
وسيلعب منتخب كوريا الجنوبية مع البرازيل، والبرتغال مع سويسرا في دور الـ16.