لويس سواريز يهاجم الفيفا: يستغل أوروغواي بسبب افتقارها إلى "القوة"

وقال مهاجم برشلونة السابق: "عدم احتساب ضربة جزاء خيمينيز كان ضارا بنا. يتعين على الأشخاص في الفيفا ولجنة الحكام تقديم تفسيرات حول السبب الذي يستندون إليه في قرارهم بمنح ضربات الترجيح المذهلة التي يتم منحها، ولم نحصل على اثنتين اليوم".

وأضاف سواريز: "هذا ليس عذرا، ولكن علينا أيضا الرد على هذا النقص في القوة. بعد المباراة أردت أن أرى أطفالي، وأخبرني ممثلو الفيفا بالرفض. في يوم آخر كان لاعب من فرنسا يجلس رفقة طفله على مقاعد البدلاء. الفيفا دائما ضد أوروغواي".