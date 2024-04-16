فيديو يؤكد جاهزية استاد هزاع بن زايد لمباراة العين والهلال

كشف نادي العين عن فيديو يوضح حالة ملعب استاد هزاع بن زايد، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الفريق الإماراتي والهلال السعودي، التي تم تأجيلها من اليوم إلى الغد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب؛ بسبب الظروف الجوية.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه: "كان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين عند الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي، لكن بعد توجيهات السلطات المحلية، علّق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم جميع أنشطته اليوم؛ للحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين وأطراف اللعبة كافة، وتمت إعادة جدولة المباراة لتقام غدا الأربعاء 17 أبريل في الملعب والتوقيت ذاتهما".