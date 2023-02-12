دوري أبطال أفريقيا: المريخ يشكو الترجي للكاف بسبب إجراء خاطئ في التبديلات

فوز متأخر

وحقق الترجي فوزا متأخرا على المريخ بنتيجة 1/0 في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة قبل أن يسجل محمد أمين توغاي الهدف الوحيد، في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

ورفع الفوز رصيد الترجي إلى 3 نقاط مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري الذي تغلب 1/0 على الزمالك المصري، في حين لا يملك المريخ والترجي أي نقطة بعد الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلعب المريخ مع الزمالك يوم الجمعة، والترجي مع شباب رياضي بلوزداد يوم السبت.