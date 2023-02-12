دوري أبطال أفريقيا: المريخ يشكو الترجي للكاف بسبب إجراء خاطئ في التبديلات
قالت محمد الفاتح المقبول عضو مجلس إدارة المريخ السوداني إن ناديه تقدم بشكوى رسمية ضد الترجي التونسي بعد مواجهتهما، أمس السبت، في دوري أبطال أفريقيا.
وقال محمد الفاتح المقبول في تصريحات: "الترجي ارتكب مخالفة واضحة خلال مباراتنا معهم بدوري أبطال أفريقيا، الترجي أجرى 4 تبديلات في 4 فترات توقف، مخالفا نصا واضحا في اللوائح".
وأجرى الترجي 4 تبديلات في الدقائق 63 و65 و76 و89.
وفي مايو 2020 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعديلا مُؤقتا في قوانين اللعبة، بهدف حماية سلامة اللاعبين في غضون تفشي فيروس كورونا المستجد.
وصادق الفيفا على خيار إجراء 5 تبديلات بشكل دائم في بطولات المستويات العليا في يونيو 2022.
ولتجنب تعطل المباراة تتاح لكل فريق ثلاث فرص فقط لإجراء التبديلات، ويمكن إجراؤها أيضا بين الشوطين.
فوز متأخر
وحقق الترجي فوزا متأخرا على المريخ بنتيجة 1/0 في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت.
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة قبل أن يسجل محمد أمين توغاي الهدف الوحيد، في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.
ورفع الفوز رصيد الترجي إلى 3 نقاط مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري الذي تغلب 1/0 على الزمالك المصري، في حين لا يملك المريخ والترجي أي نقطة بعد الجولة الأولى.
ومن المقرر أن يلعب المريخ مع الزمالك يوم الجمعة، والترجي مع شباب رياضي بلوزداد يوم السبت.