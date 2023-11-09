ريال سوسيداد يهزم بنفيكا 3-1 ويقترب من التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

وأنهى الفريق الباسكي مهمة حصد النقاط الثلاث "إكلينيكيا" في الـ45 دقيقة الأولى، بعد أن سجل الأهداف الثلاثة، لتنتهي آمال الفريق البرتغالي في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وأحرز ميكل ميرينو، وميكل أويارزابال، وأندير بارينيتشيا، أهداف سوسيداد في أول 21 دقيقة من المباراة.

فيما سجل رافا سيلفا في الشوط الثاني الهدف الأول لبنفيكا في المسابقة بعد 3 هزائم سابقة في دور المجموعات.

وحقق ريال سوسيداد فوزه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتًا برصيد 10 نقاط قبل مباراتين على النهاية.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق 4 نقاط عن سالزبورج صاحب المركز الثالث.

وسيتأهل ريال سوسيداد وإنتر إلى دور الستة عشر إذا فاز الفريق الإيطالي على نظيره النمساوي في مباراة تقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.