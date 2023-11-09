ريال سوسيداد يهزم بنفيكا 3-1 ويقترب من التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
اقترب ريال سوسيداد من التأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 3-1 على بنفيكا، إثر فوزه الكبير على ضيفه بنفيكا البرتغالي (3-1) ضمن منافسات المجموعة الرابعة، اليوم الأربعاء.
وأنهى الفريق الباسكي مهمة حصد النقاط الثلاث "إكلينيكيا" في الـ45 دقيقة الأولى، بعد أن سجل الأهداف الثلاثة، لتنتهي آمال الفريق البرتغالي في بلوغ الأدوار الإقصائية.
وأحرز ميكل ميرينو، وميكل أويارزابال، وأندير بارينيتشيا، أهداف سوسيداد في أول 21 دقيقة من المباراة.
فيما سجل رافا سيلفا في الشوط الثاني الهدف الأول لبنفيكا في المسابقة بعد 3 هزائم سابقة في دور المجموعات.
وحقق ريال سوسيداد فوزه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتًا برصيد 10 نقاط قبل مباراتين على النهاية.
ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق 4 نقاط عن سالزبورج صاحب المركز الثالث.
وسيتأهل ريال سوسيداد وإنتر إلى دور الستة عشر إذا فاز الفريق الإيطالي على نظيره النمساوي في مباراة تقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
نابولي يتعثر بالتعادل 1-1 مع أونيون برلين
في مباراة أخرى تعادل أونيون برلين مع مضيفه نابولي 1-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، بعدما سجل هدفا عكس سير المباراة في الشوط الثاني.
ووضع الفريق الألماني حدا لسلسلة من الهزائم في 12 مباراة بجميع المسابقات، لكنه فقد حظوظه في التأهل لدور خروج المغلوب قبل مباراتين على النهاية.
ومنح ماتيو بوليتانو تقدما مستحقا للفريق الإيطالي في الدقيقة 39 بعد شوط أول من جانب واحد، قبل أن يتعادل ديفيد فوفانا من هجمة مرتدة بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني في أول فرصة خطيرة للفريق الألماني أثناء اللعب.
وبهذا التعادل، يحتل نابولي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر والذي سيواجه براجا صاحب الثلاث نقاط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
ويحتل أونيون برلين، الذي خسر جميع مبارياته السابقة في المجموعة، المركز الأخير برصيد نقطة واحدة ولم يعد بإمكانه التأهل إلى مراحل خروج المغلوب.