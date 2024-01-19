نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية ضمن أبرز الأندية المرشحة للقب.
أجرى الاتحاد الإسباني اليوم الجمعة قرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023/2024.
ويتواجد برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية ضمن أبرز الأندية المرشحة للقب.
وفيما يلي نتائج القرعة:
-أتلتيك بلباو VS برشلونة
-ريال مايوركا VS جيروما
-سيلتا فيغو VS ريال سوسيداد
-أتليتكو مدريد إشبيلية
وأطاح أتلتيكو مدريد بجاره ريال مدريد حامل اللقب بعدما تغلب عليه 4/2 أمس الخميس، بعد نهاية الشوطين الأصليين بالتعادل 2/2.
وتأهل إلى دور الـ8 كل من: برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وجيرونا، وريال سوسيداد، وأتلتيك بلباو، وإشبيلية، وسيلتا فيغو، وريال مايوركا.