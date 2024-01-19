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نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية ضمن أبرز الأندية المرشحة للقب.

أجرى الاتحاد الإسباني اليوم الجمعة قرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023/2024.

ويتواجد برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية ضمن أبرز الأندية المرشحة للقب.

كأس ملك إسبانيا
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وفيما يلي نتائج القرعة:

-أتلتيك بلباو VS برشلونة

-ريال مايوركا VS جيروما

-سيلتا فيغو VS ريال سوسيداد

-أتليتكو مدريد إشبيلية

وأطاح أتلتيكو مدريد بجاره ريال مدريد حامل اللقب بعدما تغلب عليه 4/2 أمس الخميس، بعد نهاية الشوطين الأصليين بالتعادل 2/2.

وتأهل إلى دور الـ8 كل من: برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وجيرونا، وريال سوسيداد، وأتلتيك بلباو، وإشبيلية، وسيلتا فيغو، وريال مايوركا.

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