نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

وفيما يلي نتائج القرعة:

-أتلتيك بلباو VS برشلونة

-ريال مايوركا VS جيروما

-سيلتا فيغو VS ريال سوسيداد

-أتليتكو مدريد إشبيلية

وأطاح أتلتيكو مدريد بجاره ريال مدريد حامل اللقب بعدما تغلب عليه 4/2 أمس الخميس، بعد نهاية الشوطين الأصليين بالتعادل 2/2.

وتأهل إلى دور الـ8 كل من: برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وجيرونا، وريال سوسيداد، وأتلتيك بلباو، وإشبيلية، وسيلتا فيغو، وريال مايوركا.