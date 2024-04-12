المساكني يمنح العربي أول سوبر إماراتي قطري (فيديو)

واحتضن استاد الثمامة مواجهة كأس السوبر القطري الإماراتي في نسختـِها الأولى بين العربي القطري والشارقة الإماراتي، وتوج بها الأول بعد الفوز بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 58، استلم المساكني بينية سحرية من زميله، لينفرد بمرمى الشارقة ويضع الكرة من فوق حارس المرمى.

وحاول الشارقة تعويض الهدف، ولكنه فشل في هز شباك منافسه، ليتوج العربي باللقب.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لماركو فيراتي لارتكاب مخالفة على حافة المنطقة؛ ليطرد لاعب العربي، لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو لوجود مخالفة لزميله أحمد فتحي في بداية اللعبة.