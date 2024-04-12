المساكني يمنح العربي أول سوبر إماراتي قطري (فيديو)
منح هدف يوسف المساكني، النادي العربي القطري، أول لقب لبطولة كأس السوبر الإماراتي القطري، بعد أن أحرز هدف الفريق الوحيد في شباك الشارقة.
واحتضن استاد الثمامة مواجهة كأس السوبر القطري الإماراتي في نسختـِها الأولى بين العربي القطري والشارقة الإماراتي، وتوج بها الأول بعد الفوز بهدف نظيف.
وفي الدقيقة 58، استلم المساكني بينية سحرية من زميله، لينفرد بمرمى الشارقة ويضع الكرة من فوق حارس المرمى.
وحاول الشارقة تعويض الهدف، ولكنه فشل في هز شباك منافسه، ليتوج العربي باللقب.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لماركو فيراتي لارتكاب مخالفة على حافة المنطقة؛ ليطرد لاعب العربي، لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو لوجود مخالفة لزميله أحمد فتحي في بداية اللعبة.
الجدير بالذكر أن بطولة كأس السوبر القطري الإماراتي، تقام لأول مرة حيث تجمع بين بطل الكأس في كل دولة في الموسم الأخير.
وشارك العربي القطري في النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر القطري الإماراتي، بعدما تُوج بلقب كأس أمير قطر.
في المقابل، يُشارك نادي الشارقة القطري في البطولة، بوصفه بطل كأس رئيس الإمارات.