لياو يتجاهل ريال مدريد وتشيلسي
كشفت صحيفة لاغازيتا ديلي سبورت الإيطالية عن تجاهل الجناح البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان اهتمام ناديي تشيلسي وريال مدريد بالتعاقد معه.
وحسب الصحيفة الإيطالية، لدى لياو فكرة واضحة عن مستقبله، فهو يريد البقاء في ميلان وتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.
وأعرب لياو علنًا عن رغبته في البقاء مع ميلان، ويريد الآن تحويل هذه الكلمات إلى أفعال حسب لاغازيتا ديلي سبورت.
وهناك اتفاق شفهي حول مدة العقد الجديد للاعب وهي خمس سنوات، والراتب الجديد الذي سيحصل عليه لن يكون مشكلة حيث سيتقاضى 6.5 مليون يورو سنويًا إضافة إلى المكافآت ليصل إلى 7 ملايين يورو.
وتتواصل الاتصالات بين ميلان ولياو بشكل إيجابي رغم الإشاعات حول انتقاله إلى تشيلسي أو ريال مدريد.
ويقدم لياو مستويات كبيرة مع ميلان هذا الموسم، حيث قاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على نابولي في ربع النهائي.
وقال لياو بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إنه يرغب في الفوز بالبطولة وإن على ميلان محاولة فعل ذلك بشكل جاد.
ولم ينكر لياو من قبل إعجابه بنادي ريال مدريد الإسباني، لكن الريال يملك واحدا من أبرز لاعبي العالم في مركز الجناح الأيسر وهو فينيسيوس جونيور بينما لن يلعب تشيلسي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.