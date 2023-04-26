لياو يتجاهل ريال مدريد وتشيلسي

وأعرب لياو علنًا عن رغبته في البقاء مع ميلان، ويريد الآن تحويل هذه الكلمات إلى أفعال حسب لاغازيتا ديلي سبورت.

وهناك اتفاق شفهي حول مدة العقد الجديد للاعب وهي خمس سنوات، والراتب الجديد الذي سيحصل عليه لن يكون مشكلة حيث سيتقاضى 6.5 مليون يورو سنويًا إضافة إلى المكافآت ليصل إلى 7 ملايين يورو.

وتتواصل الاتصالات بين ميلان ولياو بشكل إيجابي رغم الإشاعات حول انتقاله إلى تشيلسي أو ريال مدريد.