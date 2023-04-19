لياو يواسي كفاراتسخيليا بعد وداع نابولي دوري أبطال أوروبا
حرص رافاييل لياو، نجم ميلان، على مواساة خصمه خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح نابولي، بعدما ودع الأخير بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء.
ووصل ميلان إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 16 عاما بعدما قاوم ضغطا شديدا في نابولي، يوم الثلاثاء، بفضل هدف أوليفييه جيرو في الشوط الأول الذي ضمن التعادل 1-1 والفوز 2-1 في مجموع المباراتين.
وسيواجه ميلان غريمه إنتر ميلان أو بنفيكا البرتغالي في الدور قبل النهائي.
وعقب المباراة كتب كفاراتسخيليا رسالة مقدما خلالها اعتذاره إلى جماهير نابولي عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "من الصعب بالنسبة لي أن أرى أعينكم ممتلئة بالدموع، مدركًا أنني لا أستطيع أن أجلب لكم السعادة، سأبذل قصارى جهدي للتعلم من تجربة أمس، أنا آسف للغاية وممتن تمامًا لدعمكم الذي أشعر به كل ثانية، أحبكم جميعًا وأعدكم بأننا سنعود أقوى، أمامنا العديد من المباريات، لنحلم سويا".
وتلقى اللاعب العديد من الرسائل التي تدعمه، وكان أبرزها من لياو الذي وضع له تعليقا مذيلا بإيموجي (قلب) ليعرب له عن مواساته، في ظل الإشادة بين الثنائي التي ظهرت في تصريحاتهما عن بعضها البعض مؤخرا، كما تبادلا قمصانهما عقب مباراة جمعتهما بالدوري الإيطالي.
وكان لياو أبدى إعجابه بقدرات وإمكانات الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، الذي يقدم موسمًا مميزًا رفقة فريقه.
وقال لياو عن لقطة تبادله القمصان مع كفاراتسخيليا: "أستطيع أن أقول إنني من أشد المعجبين به. إنه لاعب أحب ما يفعله في الملعب، إنه يشبهني في أنه يحب مواجهة الخصوم".
وشهدت مباراة الأمس انطلاقة رائعة من لياو بالكرة من نصف ملعبه متجاوزا دفاع نابولي قبل أن يمررها إلى جيرو الذي سجل من مسافة قريبة.
وحصل نابولي على بارقة أمل قبل ثماني دقائق من النهاية عندما لمس فيكايو توموري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء لكن ركلة الجزاء التي سددها خفيتشا كفاراتسخيليا تصدى لها مايك ماينان.