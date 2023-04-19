لياو يواسي كفاراتسخيليا بعد وداع نابولي دوري أبطال أوروبا

حرص رافاييل لياو، نجم ميلان، على مواساة خصمه خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح نابولي، بعدما ودع الأخير بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء.

ووصل ميلان إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 16 عاما بعدما قاوم ضغطا شديدا في نابولي، يوم الثلاثاء، بفضل هدف أوليفييه جيرو في الشوط الأول الذي ضمن التعادل 1-1 والفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وسيواجه ميلان غريمه إنتر ميلان أو بنفيكا البرتغالي في الدور قبل النهائي.