برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع المدافع الفرنسي إيفان نديكا لاعب آينتراخت فرانكفورت

قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة توصل إلى اتفاق مع المدافع الفرنسي إيفان نديكا لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووفقا للصحيفة فقد توصل برشلونة إلى اتفاق شفهي مع قلب الدفاع الفرنسي للانضمام إلى الفريق اعتبارا من 1 يوليو، حيث ينتهي عقد المدافع الشاب مع النادي الألماني.

وأكدت "سبورت" أن إيفان نديكا البالغ من العمر 23 عاما لا يخطط للتجديد وأن اللاعب قال نعم لبرشلونة.

ومع ذلك، فإن الصفقة الآن ستخضع لقرار برشلونة لدفع الانتقال إلى الأمام، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيتخذ في مارس المقبل، عندما يتبقى للاعب ثلاثة أشهر فقط على عقده مع آينتراخت فرانكفورت.