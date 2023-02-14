برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع المدافع الفرنسي إيفان نديكا لاعب آينتراخت فرانكفورت
قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة توصل إلى اتفاق مع المدافع الفرنسي إيفان نديكا لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.
ووفقا للصحيفة فقد توصل برشلونة إلى اتفاق شفهي مع قلب الدفاع الفرنسي للانضمام إلى الفريق اعتبارا من 1 يوليو، حيث ينتهي عقد المدافع الشاب مع النادي الألماني.
وأكدت "سبورت" أن إيفان نديكا البالغ من العمر 23 عاما لا يخطط للتجديد وأن اللاعب قال نعم لبرشلونة.
ومع ذلك، فإن الصفقة الآن ستخضع لقرار برشلونة لدفع الانتقال إلى الأمام، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيتخذ في مارس المقبل، عندما يتبقى للاعب ثلاثة أشهر فقط على عقده مع آينتراخت فرانكفورت.
وحسب "سبورت" فإن إيفان نديكا لديه الشخصية المناسبة التي يبحث عنها برشلونة، فهو مدافع مركزي شاب يستخدم القدم اليسرى.
إضافة إلى ذلك فهو لاعب معتاد على اللعب على الجانب الأيسر من دفاع مكون من ثلاثة لاعبين.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم إيفان نديكا بالانتقال إلى برشلونة.
وحسب موقع "transfermarkt" فإن نديكا شارك الموسم الحالي في 29 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت وصنع فيها هدفا
وبالمجمل لعب مع النادي الألماني 168 مباراة سجل فيها 10 أهداف وصنع 10 وتقدر قيمته السوقية بـ32 مليون يورو.