ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يُحكم قبضته على الصدارة بفوز صعب على فياريال

وارتفع رصيد برشلونة، الذي واصل انتفاضته في البطولة بتحقيقه انتصاره الـ18 في المسابقة خلال الموسم الحالي والسادس على التوالي، إلى 56 نقطة في الصدارة.

ووسع برشلونة الفارق إلى 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يلعب مع ضيفه إلتشي يوم الأربعاء القادم في نفس المرحلة، بعد قدوم الفريق الملكي من بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، التي توج بها للمرة الخامسة في تاريخه.

في المقابل، توقف رصيد فياريال، الذي تكبد خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: