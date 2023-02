تقرير: بوسكيتس محبط من برشلونة ويدرس النظر في العروض السعودية

‼️ Ho ampliem al #TuDiràs @EsportsRAC1



Busquets,decebut amb Laporta. El seu entorn no entén per què no hi ha proposta quan ja han traslladat que es planteja seguir. Manté oberta la porta per Xavi. Valoraran ofertes de la MLS i Aràbia. Busquets creu que el club ha de fer el pas pic.twitter.com/lAy2D07XFp