تقرير: بوسكيتس محبط من برشلونة ويدرس النظر في العروض السعودية

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت في تقرير لها إن رغبة بوسكيتس الأولى هي البقاء في برشلونة رغم اهتمام إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي بضمه.

وينوي بوسكيتس تخفيض راتبه بشدة من أجل ضمان البقاء في برشلونة في ظل رغبة مدرب الفريق تشافي هيرنانديز في استمراره.

بينما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، سابقا أن النصر السعودي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع بوسكيتس بلغت قيمته 18 مليون يورو، لمدة عامين.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في نهاية يونيو المقبل، وحتى الآن لم يجدد عقده مع النادي الإسباني رغم رغبة المدير الفني للفريق في استمراره.