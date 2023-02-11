تقرير: بوسكيتس محبط من برشلونة ويدرس النظر في العروض السعودية
كشفت إذاعة راديو كتالونيا "RAC1" أن الإسباني سيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة الإسباني، محبط من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لعدم تقديم عرض للتجديد معه.
وقالت الإذاعة في تقرير لها، يوم السبت: "بوسكيتس محبط من لابورتا، بيئة اللاعب لا تفهم لماذا لم يقدم النادي عرض التجديد في الوقت الذي غير فيه رأيه وقرر اللاعب البقاء. ما زال الباب مفتوحا لبقاء بوسكيتس، ولكن في نفس الوقت اللاعب سيفكر بالعروض المقدمة له من الأندية السعودية والدوري الأمريكي".
وأضاف التقرير: "بوسكيتس يعتقد أنه حان وقت خطوة النادي الآن".
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت في تقرير لها إن رغبة بوسكيتس الأولى هي البقاء في برشلونة رغم اهتمام إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي بضمه.
وينوي بوسكيتس تخفيض راتبه بشدة من أجل ضمان البقاء في برشلونة في ظل رغبة مدرب الفريق تشافي هيرنانديز في استمراره.
بينما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، سابقا أن النصر السعودي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع بوسكيتس بلغت قيمته 18 مليون يورو، لمدة عامين.
وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في نهاية يونيو المقبل، وحتى الآن لم يجدد عقده مع النادي الإسباني رغم رغبة المدير الفني للفريق في استمراره.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال أيضا قد دخل في منافسة مع النصر للتعاقد مع بوسكيتس، خلال الموسم المقبل.
ويعاني بوسكيتس حاليا من إصابة بالتواء في الكاحل مما قد يجعل أمر تحديد مستقبله قريبا في ظل عدم انشغاله بخوض المباريات حاليا.
وبدأ سيرجيو بوسكيتس، البالغ من العمر 34 عاما، مسيرته الاحترافية مع نادي برشلونة منذ 2007، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الإسباني نحو 5 ملايين يورو.