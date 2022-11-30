انتقادات وسخرية.. ضجة حول كريستيانو رونالدو بعد اقترابه من النصر السعودي

وكتب أحد المغردين: "كريستيانو رونالدو الذي قال أكبر الأندية ترغب في التعاقد معي وسأبقى ألعب في المستوى العالي، قريب من التوقيع في السعودية مقابل 200 مليون يورو مثل ميسي الذي سيذهب للولايات المتحدة الأمريكية ".

وكتب مغرد آخر: "بعيدا عن المال كريستيانو رونالدو قرر الذهاب إلى السعودية لتسجيل أهداف سهلة ورفع عدد أهدافه بشكل كبير ليتمكن من هزم ميسي".

بينما طالب مغرد يبدو أنه من عشاق مانشستر يونايتد محبي رونالدو بالذهاب معه إلى السعودية، ودافع عن قرار مدرب مانشستر يونايتد بعد مستوى النجم البرتغالي في كأس العالم وكتبت: "لم يثبت أن مدربي أخطأ، لم يحصل كريستيانو على هدف سوى من ضربة جزاء ".