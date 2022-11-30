انتقادات وسخرية.. ضجة حول كريستيانو رونالدو بعد اقترابه من النصر السعودي
تسبب خبر قرب انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي بعقد مدته سنتان مقابل 173 مليون جنيه إسترليني في العالم الواحد ـ حسب تقارير صحفية عالمية ـ في ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإنجليزية.
وعلق الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قرار النجم البرتغالي الذي فسخ عقده مؤخرا مع مانشستر يونايتد باللعب في السعودية رغم أن الأمر مازال لم يتأكد بشكل رسمي.
وكتب أحد المغردين: "كريستيانو رونالدو الذي قال أكبر الأندية ترغب في التعاقد معي وسأبقى ألعب في المستوى العالي، قريب من التوقيع في السعودية مقابل 200 مليون يورو مثل ميسي الذي سيذهب للولايات المتحدة الأمريكية ".
وكتب مغرد آخر: "بعيدا عن المال كريستيانو رونالدو قرر الذهاب إلى السعودية لتسجيل أهداف سهلة ورفع عدد أهدافه بشكل كبير ليتمكن من هزم ميسي".
بينما طالب مغرد يبدو أنه من عشاق مانشستر يونايتد محبي رونالدو بالذهاب معه إلى السعودية، ودافع عن قرار مدرب مانشستر يونايتد بعد مستوى النجم البرتغالي في كأس العالم وكتبت: "لم يثبت أن مدربي أخطأ، لم يحصل كريستيانو على هدف سوى من ضربة جزاء ".
وشكلت رغبة النجم البرتغالي في لعب دوري أبطال أوروبا أيضا مادة لسخرية المشجعين، حيث غرد أحدهم: "كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية، أتمنى أن يلعب دوري الأبطال وتقاعد جيد".
وتحدث أحدهم: "رونالدو فعل كل هذا لينتقل إلى السعودية... آه يا أخي، توقف عن هذا الشيء من فضلك".
بينما غرد آخر: "كرة القدم ستكون غريبة إن رحل كريستيانو رونالدو إلى السعودية وميسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خلفية تصريحاته في لقاء مع الصحفي بيرس مورغان التي هاجم خلالها مدربه تين هاغ وزملاءه في الفريق وإدارة النادي.
وتؤكد عدة تقارير إعلامية أن وجهته القادمة ستكون النصر السعودي حيث ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الصفقة قريبة من الحسم مقابل 200 مليون يورو سنويا.