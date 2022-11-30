ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من توقيع عقده مع النصر السعودي

ألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على العرض الكبير الذي قدمه نادي النصر السعودي من أجل ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل مؤخرا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، إثر فسخ تعاقده بالتراضي، بعد عدة أزمات بين الطرفين.

وأعلن مانشستر يونايتد مؤخرا فسخ تعاقده مع رونالدو بالاتفاق بين الطرفين، على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها النجم البرتغالي، وهاجم خلالها مسؤولي النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاغ.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأربعاء: "يقترب كريستيانو رونالدو من توقيع عقد لمدة موسمين ونصف مع النصر السعودي بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات".

وأضاف التقرير: "لا يوجد نادٍ أوروبي أو حتى أمريكي بوسعه تقديم عرض مشابه لما قدمه النصر، ما يجعل التوقيع وشيكاً، ولا توجد أي معوقات قانونية تمنعه من الحدوث".