ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من توقيع عقده مع النصر السعودي
ألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على العرض الكبير الذي قدمه نادي النصر السعودي من أجل ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل مؤخرا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، إثر فسخ تعاقده بالتراضي، بعد عدة أزمات بين الطرفين.
وأعلن مانشستر يونايتد مؤخرا فسخ تعاقده مع رونالدو بالاتفاق بين الطرفين، على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها النجم البرتغالي، وهاجم خلالها مسؤولي النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاغ.
وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأربعاء: "يقترب كريستيانو رونالدو من توقيع عقد لمدة موسمين ونصف مع النصر السعودي بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات".
وأضاف التقرير: "لا يوجد نادٍ أوروبي أو حتى أمريكي بوسعه تقديم عرض مشابه لما قدمه النصر، ما يجعل التوقيع وشيكاً، ولا توجد أي معوقات قانونية تمنعه من الحدوث".
وتابع: "لعدم وجود إمكانية لمنافسة العرض السعودي عن طريق الأندية الأوروبية، قرر كريستيانو رونالدو تخفيض الطموح مع تعويضه بالمقابل المالي المجزي. لا يمكن لأي نادٍ أوروبي أن يقترب مجرد الاقتراب من العرض المطروح من الفريق السعودي، ولا حتى أندية الدوري الأمريكي تستطيع ذلك".
وأردف: "بالتالي فإن قرار كريستيانو هو التوجه لدوري أقل تنافسية ولكنه في طريقه للتطور والتحسن. الكرة العربية في عز نموها الآن، وفي السعودية الآن يستهدفون رفع تنافسية الدوري، بالإضافة للزخم الإعلامي القوي الذي سيصاحب الصفقة حال إتمامها".
وكان أوليفر كان، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، قد استبعد فكرة تعاقد ناديه مع رونالدو.
وقال "كان" في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "يمكنني أن أخبركم أننا نستبعد فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو. لقد درسنا الأمر، كلنا نحب رونالدو ولكن الاستراتيجية مختلفة، لدينا فكرة واضحة وفلسفة لكيفية تكوين فريقنا".
ويعد هذا تكرارا لما قاله أوليفر كان نفسه عن رونالدو في الصيف الماضي، عندما انتشرت أخبار احتمالية تعاقد الفريق البافاري مع الهداف التاريخي للمنتخبات.
وصعد رونالدو مع منتخب البرتغال لدور الـ16 من كأس العالم 2022.
وكان رونالدو قد عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي.
وخاض رونالدو مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالها 24 هدفا وصنع ثلاثة أخرى.
وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة جاء أغلبها كبديل وسجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.
وإجمالا خلال مرتين ارتدى فيهما رونالدو قميص يونايتد شارك رونالدو مع الفريق في 346 مباراة سجل خلالها 145 هدفا وصنع 64 أخرى.