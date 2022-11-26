الكشف عن تفاصيل عرض نادي النصر السعودي الضخم لضم كريستيانو رونالدو

وأشار التقرير إلى أنه "بعد محادثات طويلة مع ممثلي اللاعب البرتغالي قالت مصادر مقربة من النادي السعودي إن اهتمامهم أقوى من أي وقت مضى".

وأوضح: "بدأت المحادثات منذ الصيف الماضي، وسيرد رونالدو على العرض بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم ودراسة العروض الأخرى".

وقاد رونالدو المنتخب البرتغالي لتحقيق الفوز على غانا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

وسجل رونالدو هدفه في المباراة من ركلة جزاء.

ولم تسنح لرونالدو الفرصة للانتقال لأحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث أدار عظماء أوروبا ظهورهم له، والحقيقة هي أنه لا أحد يستطيع تحمل التكلفة الباهظة التي ينطوي عليها وجوده، سواء من الناحية الرياضية أو التعايش في غرفة الملابس.

ومر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بأسبوع مثير بداية بتصريحاته ضد ناديه السابق مانشستر يونايتد إلى فسخ التعاقد ليصبح لاعبا حرا.

ولكن جاء كأس العالم وجاءت معه الأنباء السعيدة بعدما أصبح خامس لاعب يشارك في خمس نسخ من كأس العالم بجانب المكسيكي رافائييل ماركيز والإسباني أنتونيو كارفخال والأرجتنيني ليونيل ميسي والألماني لوثار ماتيوس.

كما أصبح رونالدو أول لاعب يسجل خلال 5 نسخ متتالية من كأس العالم (2006-2010-2014-2018-2022).