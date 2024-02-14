مباراة النصر والفيحاء.. احتفال جديد من رونالدو (فيديو)
احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بطريقة جديدة، بعد أن سجل هدفًا في مرمى الفيحاء، خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا.
ويلعب النصر ضد الفيحاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، مساء اليوم، على ملعب الملز في الرياض.
وفي الدقيقة 81، كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، ولكن رونالدو فض الاشتباك، وأحرز الهدف الأول للنصر.
وعقب الهدف وبينما كانت الجماهير تتأهب لاحتفال (SIII) الشهير، فاجأ النجم البرتغالي الجميع وغيَّر طريقة الاحتفال، ووضع يده على صدره.
وقاد الهداف كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الفيحاء بعدما تمكن القائد البرتغالي من هز شباكه أخيرا ليتفوق فريقه في مواجهة سعودية خالصة بذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وتقام مباراة الإياب على ملعب النصر يوم الأربعاء المقبل.
وتأهل النصر السعودي إلى الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا بعد أن تصدّر مجموعته برصيد 14 نقطة.
أما الفيحاء فقد تأهل ثاني المجموعة برصيد 9 نقاط.