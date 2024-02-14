مباراة النصر والفيحاء.. احتفال جديد من رونالدو (فيديو)

ويلعب النصر ضد الفيحاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، مساء اليوم، على ملعب الملز في الرياض.

وفي الدقيقة 81، كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، ولكن رونالدو فض الاشتباك، وأحرز الهدف الأول للنصر.

وعقب الهدف وبينما كانت الجماهير تتأهب لاحتفال (SIII) الشهير، فاجأ النجم البرتغالي الجميع وغيَّر طريقة الاحتفال، ووضع يده على صدره.