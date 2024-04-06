"حبناك".. رسالة جمهور الأهلي لتركي آل الشيخ في مباراة سيمبا (صورة)

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم 15 أبريل الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وهاجم تركي آل الشيخ مسؤولي نادي الزمالك بسبب رفضهم لعب مباراة القمة أمام الأهلي في المملكة العربية السعودية، وطالب مجلس إدارة الزمالك بإزالة صورة له داخل مقر النادي، وعقاب أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي بشأن إعلانه رفض الفريق لعب مباراة القمة في السعودية.