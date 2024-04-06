"حبناك".. رسالة جمهور الأهلي لتركي آل الشيخ في مباراة سيمبا (صورة)
وجهت جماهير النادي الأهلي المصري، المتواجدة في استاد القاهرة، رسالة إلى تركي آل الشيخ، بعد الأزمة التي دخل فيها مع نادي الزمالك بعد رفض الأخير لعب مباراة القمة في السعودية.
ويلعب الأهلي أمام سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحرصت جماهيره على توجيه رسالة خاصة إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، فقد رفعت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة الدولي لافته عليها صورة تركي آل الشيخ وكتبت عليها: "حبناك لحبك للنادي الأهلي".
ويلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم 15 أبريل الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وهاجم تركي آل الشيخ مسؤولي نادي الزمالك بسبب رفضهم لعب مباراة القمة أمام الأهلي في المملكة العربية السعودية، وطالب مجلس إدارة الزمالك بإزالة صورة له داخل مقر النادي، وعقاب أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي بشأن إعلانه رفض الفريق لعب مباراة القمة في السعودية.