شكوى من ناد عاصمي توقف حكمين سعوديين
قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الحكمين سلطان الحربي وخالد الطريس عن إدارة مباريات الجولة الـ28 من الدوري السعودي.
ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصدر رسمي من الشباب أن إيقاف الحكمين جاء بعد شكوى نادي الشباب.
واجتمعت لجنة الحكام، يوم الإثنين، مع إدارة الشباب، واستعرضت إدارة النادي بعض الحالات التحكيمية المتعلقة بمباريات الفريق في الجولتين الماضيتين.
وأوضحت إدارة الشباب أن بعض الحالات التحكيمية أسهمت، بطريقة مباشرة، بالتأثير على نتيجتي المباراتين، أبرزها إلغاء الحكم سلطان الحربي هدف البلجيكي يانيك كاراسكو أمام الطائي في الجولة الـ27، حيث كان يساعده خالد الطريس في غرفة الفيديو.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر من إدارة الشباب، أن لجنة الحكام اعترفت بخطأ الحكمين في إلغاء هدف كاراسكو، حيث أكدت اللجنة إيقافهما عن إدارة مواجهات الجولة الـ28 من الدوري السعودي.
وخلال الاجتماع طلب الشباب عدم تكليف سلطان الحربي وخالد الطريس ومحمد الهويش تحكيم مباريات الفريق المقبلة في الدوري السعودي.
وذكرت "الرياضية" أن الشباب يعتبر أن الهويش تسبب في أخطاء سابقة أضاعت عليه بعض النقاط في الدوري السعودي.
ويحتل الشباب المركز الـ11 في الدوري السعودي ويملك 32 نقطة من 27 مباراة، ومن المقرر أن يواجه أبها يوم الخميس في الجولة الـ28.
وخلال 27 مباراة في الدوري السعودي حقق الشباب الفوز ثماني مرات وتعادل ثماني مرات وخسر 11 مرة.