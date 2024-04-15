شكوى من ناد عاصمي توقف حكمين سعوديين

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر من إدارة الشباب، أن لجنة الحكام اعترفت بخطأ الحكمين في إلغاء هدف كاراسكو، حيث أكدت اللجنة إيقافهما عن إدارة مواجهات الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

وخلال الاجتماع طلب الشباب عدم تكليف سلطان الحربي وخالد الطريس ومحمد الهويش تحكيم مباريات الفريق المقبلة في الدوري السعودي.

وذكرت "الرياضية" أن الشباب يعتبر أن الهويش تسبب في أخطاء سابقة أضاعت عليه بعض النقاط في الدوري السعودي.

ويحتل الشباب المركز الـ11 في الدوري السعودي ويملك 32 نقطة من 27 مباراة، ومن المقرر أن يواجه أبها يوم الخميس في الجولة الـ28.

وخلال 27 مباراة في الدوري السعودي حقق الشباب الفوز ثماني مرات وتعادل ثماني مرات وخسر 11 مرة.