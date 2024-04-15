لعلاج "نقطة الضعف".. مطالبات بانضمام رونالدو إلى آرسنال
قال الإعلامي الشهير بيرس مورغان إن آرسنال يحتاج إلى التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن تعرضت آمال الغانرز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لضربة قوية أمام أستون فيلا.
وأعطت خسارة ليفربول على أرضه أمام كريستال بالاس آرسنال زمام المبادرة، لكن فريق المدرب ميكيل أرتيتا استسلم على ملعب الإمارات وخسر 0/2.
وبعد هذه الخسارة، سُلط الضوء مرة أخرى على افتقار آرسنال للقوة الهجومية، حيث أهدر المهاجم غابرييل جيسوس ثلاث فرص وقدم عرضا "غريبا"، كما أهدر كاي هافرتز أيضا فرصا أمام المرمى.
وبخسارة ليفربول وآرسنال يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب ويتقدم بنقطتين عن الفريقين.
وكتب مقدم البرامج التلفزيوني بيرس مورغان تصريحه المعتاد: "لقد عاد افتقار آرسنال إلى مهاجم مناسب ليطاردنا".
وأضاف مورغان المشجع لآرسنال: "يوجد الكثير من الفرص في الشوط الأول، لكن لم يتم استغلال أي منها، لو كان أولي واتكينز (لاعب أستون فيلا) يلعب معنا، لكنا فزنا بنتيجة 3/0 رفض أرتيتا إعطاء الأولوية لمهاجم كبير هو نقطة ضعفه الرئيسة".
وعندما حاول المتابعون استفزاز مورغان البالغ من العمر 59 عامًا من خلال سؤاله عما إذا كان سيتصل بصديقه رونالدو مرة أخرى، كرر مورغان وجهة نظره السابقة بأن الأيقونة البرتغالية ستتفوق في قميص آرسنال.
وأضاف: "أعتقد أن كريستيانو سيسجل أكثر من 25 هدفًا في الموسم مع فريقنا مع الخدمة التي سيحصل عليها".
وعلى الرغم من أن عمره 39 عامًا، سجل رونالدو 56 هدفًا رائعًا في 62 مباراة مع النصر منذ انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين في يناير 2023.
ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 29 هدفًا، متقدمًا بسبعة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.
وتسببت مقابلة مورغان مع رونالدو أواخر عام 2022، عن غير قصد، في إنهاء فترة البرتغالي الثانية مع مانشستر يونايتد.
وفي المقابلة انتقد رونالدو بشدة مالكي النادي والمدير إيريك تين هاغ.
وسجل رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول بعد عودته إلى أولد ترافورد في 2021/2022، وحصل على لقب هداف النادي.
لكن وصول تين هاغ أدى إلى حدوث تداعيات، حيث تم استخدام اللاعب بشكل ضئيل قبل مقابلته مع بيرس مورغان.