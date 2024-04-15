لعلاج "نقطة الضعف".. مطالبات بانضمام رونالدو إلى آرسنال

قال الإعلامي الشهير بيرس مورغان إن آرسنال يحتاج إلى التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن تعرضت آمال الغانرز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لضربة قوية أمام أستون فيلا.

وأعطت خسارة ليفربول على أرضه أمام كريستال بالاس آرسنال زمام المبادرة، لكن فريق المدرب ميكيل أرتيتا استسلم على ملعب الإمارات وخسر 0/2.

وبعد هذه الخسارة، سُلط الضوء مرة أخرى على افتقار آرسنال للقوة الهجومية، حيث أهدر المهاجم غابرييل جيسوس ثلاث فرص وقدم عرضا "غريبا"، كما أهدر كاي هافرتز أيضا فرصا أمام المرمى.

وبخسارة ليفربول وآرسنال يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب ويتقدم بنقطتين عن الفريقين.

وكتب مقدم البرامج التلفزيوني بيرس مورغان تصريحه المعتاد: "لقد عاد افتقار آرسنال إلى مهاجم مناسب ليطاردنا".