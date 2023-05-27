النصر الإماراتي يوقف المفاوضات مع أوديون إيغالو
ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي النصر الإماراتي أوقف التفاوض مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب الهلال السعودي.
وبحسب الصحيفة، فإن مفاوضات إيغالو والنصر توقفت بعد أن رفض الفريق الإماراتي منح الدولي النيجيري راتبًا سنويًا بقيمة 3 ملايين ونصف المليون دولار لمدة موسمين.
وينتهي عقد إيغالو مع الهلال، في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه دخل الفترة الحرة من عقده منذ يناير الماضي ما يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر دون موافقة ناديه الحالي.
وذكرت "الرياضية" أن إيغالو يلقى اهتمامًا من أندية في روشن، وينتظر وصول وكيله في الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، لحسم وجهة اللاعب الجديدة، خاصة بعد أن قرر الهلال عدم الإبقاء عليه.
وانضم إيغالو للهلال قادمًا من الشباب في يناير 2022.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن إيغالو سجل 42 هدفًا في 58 مباراة مع الهلال في حين سجل مع الشباب 22 هدفًا في 58 مباراة.
وسبق لإيغالو أن لعب لأندية لين النرويجي، وغرناطة الإسباني، وأودينيزي وتشيزينا الإيطاليين، وواتفورد ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وشنغهاي الصيني.
واحتل النصر المركز التاسع في ترتيب دوري أدنوك برصيد 27 نقطة من 26 مباراة.