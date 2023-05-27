النصر الإماراتي يوقف المفاوضات مع أوديون إيغالو

وذكرت "الرياضية" أن إيغالو يلقى اهتمامًا من أندية في روشن، وينتظر وصول وكيله في الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، لحسم وجهة اللاعب الجديدة، خاصة بعد أن قرر الهلال عدم الإبقاء عليه.

وانضم إيغالو للهلال قادمًا من الشباب في يناير 2022.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن إيغالو سجل 42 هدفًا في 58 مباراة مع الهلال في حين سجل مع الشباب 22 هدفًا في 58 مباراة.

وسبق لإيغالو أن لعب لأندية لين النرويجي، وغرناطة الإسباني، وأودينيزي وتشيزينا الإيطاليين، وواتفورد ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وشنغهاي الصيني.

واحتل النصر المركز التاسع في ترتيب دوري أدنوك برصيد 27 نقطة من 26 مباراة.