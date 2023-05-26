رفض احتجاج النصر بشأن مشاركة محمد كنو مع الهلال في "ديربي الرياض"

وكان النصر قد قدم استئنافًا أمام مركز التحكيم؛ للحصول على نقاط المباراة مستندًا إلى أن كنو شارك مع نادي الهلال، دون انتهاء مدة إيقافه "4 أشهر"؛ وهي العقوبة التي تعرض لها، بعد تجديد عقده مع الزعيم، على الرغم من توقيعه للنصر.

ورفض مركز التحكيم الرياضي استئناف نادي النصر بشكل رسمي، مع تأييد نتيجة المباراة، وإرسال القرار إلى جميع أطراف القضية.

وأشار مركز التحكيم إلى أن قراره برفض احتجاج النصر جاء بالإجماع من المحكمين والمرجح.

كما قرر مركز التحكيم الرياضي إلزام نادي النصر بدفع 92 ألف ريال رسوم تكاليف التحكيم في القضية.