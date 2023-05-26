رفض احتجاج النصر بشأن مشاركة محمد كنو مع الهلال في "ديربي الرياض"
قرر مركز التحكيم الرياضي بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض احتجاج نادي النصر على مشاركة محمد إبراهيم كنو مع الهلال في مباراة الفريقين بدوري روشن، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).
وكان النصر قد قدم استئنافًا أمام مركز التحكيم؛ للحصول على نقاط المباراة مستندًا إلى أن كنو شارك مع نادي الهلال، دون انتهاء مدة إيقافه "4 أشهر"؛ وهي العقوبة التي تعرض لها، بعد تجديد عقده مع الزعيم، على الرغم من توقيعه للنصر.
ورفض مركز التحكيم الرياضي استئناف نادي النصر بشكل رسمي، مع تأييد نتيجة المباراة، وإرسال القرار إلى جميع أطراف القضية.
وأشار مركز التحكيم إلى أن قراره برفض احتجاج النصر جاء بالإجماع من المحكمين والمرجح.
كما قرر مركز التحكيم الرياضي إلزام نادي النصر بدفع 92 ألف ريال رسوم تكاليف التحكيم في القضية.
تفاصيل القضية:
الأزمة بدأت عندما جدد نادي الهلال عقد كنو بعدما وقع اللاعب لنادي النصر في الفترة الحرة، ما دفع النصر لتحريك شكوى رسمية ضد اللاعب والهلال ليحصل على قرارات اعتبرها منصفة.
وتقرر إيقاف محمد كنو لمدة 4 أشهر بقرار من غرفة المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بسبب توقيعه للنصر، وفي الوقت نفسه جدد تعاقده مع الزعيم.
وقررت غرفة المنازعات في الاتحاد السعودي أيضًا حرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين.
وألزمت محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.