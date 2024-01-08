عمل سابقا مع أنشيلوتي.. ريال مدريد يتابع برانثويت مدافع إيفرتون

وذكرت "ديلي ميل" أن ريال مدريد يريد معرفة ما إذا كان برانثويت يتمتع أيضًا بالعقلية والشخصية للعب للميرنغي وسيستمر في مراقبة تقدم اللاعب في الأشهر المقبلة.

وقال ديفيد ريفز وكيل أعمال برانثويت: "لا يمكنك إلا أن تلاحظ الطريقة التي يؤدي بها برانثويت، إنه فتى مخلص ومتوازن ويستمتع بهذه اللحظة، إنه يريد فقط الاستمرار في النمو كلاعب والتحسن".

وأكدت الصحيفة أن إيفرتون لن يفكر في بيع برانثويت بسعر رخيص خاصة مع وضعهم المالي، حيث سبق أن رفض النادي الإنجليزي محاولة فريق أتالانتا الإيطالي للتعاقد مع بن جودفري بسبب التكاليف.

وشارك برانثويت في 21 مباراة مع إيفرتون الموسم الحالي بواقع 1890 دقيقة، وبشكل عام لعب للفريق 34 مباراة، سجل فيها هدفا، وسبق أن لعب لآيندهوفن 36 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفين.