عمل سابقا مع أنشيلوتي.. ريال مدريد يتابع برانثويت مدافع إيفرتون
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن جاراد برانثويت، مدافع إيفرتون، على رادار ريال مدريد.
وقضى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا موسمًا متميزًا إلى جانب جيمس تاركوفسكي في قلب دفاع إيفرتون، وحصل على عقد جديد يربطه بالنادي حتى 2027 مع إمكانية التجديد لعام آخر.
وبحسب الصحيفة، فقد تابع عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتحديد مانشستر يونايتد وتوتنهام، وأندية من خارج المسابقة مستوى برانثويت، لكن اللاعب مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد.
وبرانثويت ليس غريبًا على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، حيث منحه المدرب الإيطالي فرصة الظهور لأول مرة مع إيفرتون أثناء تدريبه النادي الإنجليزي.
ويريد ريال مدريد التعاقد مع قلب دفاع في الصيف، علما أن الميرنغي يفتقد حاليا إيدير ميليتاو وديفيد ألابا، بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
وسبق أن وصف رود فان نيستلروي، مهاجم ريال مدريد السابق، المدافع برانثويت بأنه مكتمل، بعد أن عمل اللاعب تحت قيادة نيستلروي في آيندهوفن.
وذكرت "ديلي ميل" أن ريال مدريد يريد معرفة ما إذا كان برانثويت يتمتع أيضًا بالعقلية والشخصية للعب للميرنغي وسيستمر في مراقبة تقدم اللاعب في الأشهر المقبلة.
وقال ديفيد ريفز وكيل أعمال برانثويت: "لا يمكنك إلا أن تلاحظ الطريقة التي يؤدي بها برانثويت، إنه فتى مخلص ومتوازن ويستمتع بهذه اللحظة، إنه يريد فقط الاستمرار في النمو كلاعب والتحسن".
وأكدت الصحيفة أن إيفرتون لن يفكر في بيع برانثويت بسعر رخيص خاصة مع وضعهم المالي، حيث سبق أن رفض النادي الإنجليزي محاولة فريق أتالانتا الإيطالي للتعاقد مع بن جودفري بسبب التكاليف.
وشارك برانثويت في 21 مباراة مع إيفرتون الموسم الحالي بواقع 1890 دقيقة، وبشكل عام لعب للفريق 34 مباراة، سجل فيها هدفا، وسبق أن لعب لآيندهوفن 36 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفين.