سبورت: نيوكاسل سيحاول التعاقد مع رافينيا من برشلونة

أفادت صحيفة "سبورت" أن نيوكاسل سيحاول التعاقد مع البرازيلي رافينيا من برشلونة في السوق الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يبحث عن مهاجمين أقوياء ورفيعي المستوى لتعزيز قوة الفريق للموسم المقبل.

وحاول نيوكاسل التعاقد مع رافينيا عندما كان مع ليدز يونايتد قبل أن ينضم اللاعب البرازيلي لبرشلونة، حيث إن رغبة رافينيا في ارتداء قميص النادي الكتالوني حاسمة.