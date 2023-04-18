تقرير: رافينيا ركل بعض زملائه في التدريبات

كشف الإعلامي فرناندو بولو عن وجود حالة من الغضب تجاه رافينيا نجم برشلونة، بعدما قام بركل زملائه في المران الأخير للفريق.

وكان رافينيا قد اعترض بشكل غير لائق على تغييره في الدقائق الأخيرة من مباراة برشلونة وخيتافي التي جمعت الفريقين بالليغا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعترض فيها رافينيا على قرارات تشافي، حيث تكرر الأمر بعدما استبدله المدرب الإسباني بعد 83 دقيقة من مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.