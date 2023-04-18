تقرير: رافينيا ركل بعض زملائه في التدريبات
كشف الإعلامي فرناندو بولو عن وجود حالة من الغضب تجاه رافينيا نجم برشلونة، بعدما قام بركل زملائه في المران الأخير للفريق.
وكان رافينيا قد اعترض بشكل غير لائق على تغييره في الدقائق الأخيرة من مباراة برشلونة وخيتافي التي جمعت الفريقين بالليغا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعترض فيها رافينيا على قرارات تشافي، حيث تكرر الأمر بعدما استبدله المدرب الإسباني بعد 83 دقيقة من مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن "الجميع داخل برشلونة يرى أن رافينيا تخطى الحدود، ويتعارض مع فكرة العائلة التي يريد تشافي هيرنانديز أن يرتبط بها لاعبو الفريق".
وأوضح التقرير أن "حدة رافينيا لا تقتصر على المباريات فقط، وإنما ظهرت أيضا خلال التدريبات، حيث تعمد اللعب بخشونة وقوة، لدرجة قيامه بركل بعض زملائه في الفريق عدة مرات، حينها استدعاه تشافي ليحذره من تكرار الأمر مع زملائه، مطالبًا البرازيلي بإظهار هذه الحدة في المباريات، وهو الموقف الذي أغضب البرازيلي بشدة حينها".
يذكر أن رافينيا انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين كإضافات.
ومنذ بداية الموسم، شارك اللاعب البرازيلي مع برشلونة في 41 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع مثلها.