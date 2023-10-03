لويس إنريكي: الجميع يخشى مواجهة نيوكاسل

قال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، إن جميع الفرق تخشى مواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب مستواه المرتفع.

وأكد المدرب الإسباني عزم فريقه تجاوز "الأجواء العدائية التي لا مثيل لها" في ملعب سانت جيمس بارك، غدا الأربعاء.

وسيخوض نيوكاسل أول مباراة له على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ 2003، لكن إنريكي لا يستخف بهذا الأمر، مؤكدا أن المواجهة ستكون فرصة لإثبات قدرات باريس سان جيرمان.