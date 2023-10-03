لويس إنريكي: الجميع يخشى مواجهة نيوكاسل
قال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، إن جميع الفرق تخشى مواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب مستواه المرتفع.
وأكد المدرب الإسباني عزم فريقه تجاوز "الأجواء العدائية التي لا مثيل لها" في ملعب سانت جيمس بارك، غدا الأربعاء.
وسيخوض نيوكاسل أول مباراة له على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ 2003، لكن إنريكي لا يستخف بهذا الأمر، مؤكدا أن المواجهة ستكون فرصة لإثبات قدرات باريس سان جيرمان.
وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نيوكاسل فريق يعرف جيدا كيف يتحرك بالكرة وبدونها".
وأضاف: "يكون منافسا شرسا على ملعبه ووسط جماهيره المتحمسة. غدا سيكون اختبارا كبيرا بالنسبة لنا".
وتابع المدرب الإسباني أن نيوكاسل الذي يدربه إيدي هاو بوسعه أن يذهب بعيدا في البطولة.
وقال إنريكي: "لم يكن أحد يريد اللعب ضدهم بسبب ما فعلوه الموسم الماضي، لا أعتقد أن هناك أي شخص في أوروبا بوسعه استبعادهم من سباق المنافسة؛ بسبب مستواهم وجودة اللاعبين الفردية والجماعية".
وأشاد إنريكي بحقيقة أن نيوكاسل سيخوض أول مباراة له على أرضه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل سلبيا في سان سيرو أمام ميلان، معتبرا ذلك تحديا حقيقيا لعملاق الدوري الفرنسي، مضيفا أنه يشعر بالغيرة قليلا من الأجواء "المذهلة".
وأضاف: "إنها فرصة رائعة لرؤية ما يمكن لباريس سان جيرمان تقديمه، حتى أنني أشعر بالغيرة من لاعبي فريقي الذين سيكون بوسعهم اللعب في أجواء لا مثيل لها في أوروبا".
ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة السادسة بعد فوزه على بروسيا دورتموند 2/0 في المباراة الافتتاحية.