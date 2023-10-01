"تركنا أنفسنا للانجراف وراء النشوة".. أشرف حكيمي يعتذر عن الإساءة لمارسيليا

اعتذر المدافع المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، عما صدر منه تجاه المنافس التقليدي مارسيليا عقب مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي.

ورصدت الكاميرات حكيمي وعددا من لاعبي باريس سان جيرمان يتفوهون بكلمات غير لائقة تجاه مارسيليا خلال لقائهم مع الألتراس، بعد فوز سان جيرمان 4/0 على مارسيليا قبل أسبوع.

وسيتم استدعاء اللاعبين الأربعة (ليفين كورزاوا، عثمان ديمبلي، راندال كولو مواني، وأشرف حكيمي) في 5 أكتوبر للمثول أمام اللجنة التأديبية في الدوري الفرنسي.