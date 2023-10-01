"تركنا أنفسنا للانجراف وراء النشوة".. أشرف حكيمي يعتذر عن الإساءة لمارسيليا
اعتذر المدافع المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، عما صدر منه تجاه المنافس التقليدي مارسيليا عقب مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي.
ورصدت الكاميرات حكيمي وعددا من لاعبي باريس سان جيرمان يتفوهون بكلمات غير لائقة تجاه مارسيليا خلال لقائهم مع الألتراس، بعد فوز سان جيرمان 4/0 على مارسيليا قبل أسبوع.
وسيتم استدعاء اللاعبين الأربعة (ليفين كورزاوا، عثمان ديمبلي، راندال كولو مواني، وأشرف حكيمي) في 5 أكتوبر للمثول أمام اللجنة التأديبية في الدوري الفرنسي.
ونشر كل منهم رسالة اعتذار متطابقة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب حكيمي: "قبل أسبوع، احتفلنا جميعا معا في حديقة الأمراء بفوزنا الكبير في الكلاسيكو.
وأضاف: "ندرك تماما تأثير أفعالنا وكلماتنا على الجمهور، خاصة الأطفال الذين يحلمون بمشاهدة مباراة كرة قدم".
وتابع الدولي المغربي: "نأسف بصدق ونود أن نعتذر.. في المستقبل، سنبذل قصارى جهدنا لاحترام واجبنا بأن نكون قدوة بشكل أكبر".
واختتم: "ننتظركم جميعا يوم الأربعاء في نيوكاسل بنفس العدد الكبير. يحيا باريس".
وبحسب صحيفة "لوباريزيان"، فإن الرباعي يخاطر بتعريض نفسه لعقوبة قد تصل للإيقاف عدة مباريات.
وبعد الفوز 4/0 على مارسيليا، تعادل باريس سان جيرمان سلبيا مع كليرمون فوت 63.
وسيلعب بطل الدوري الفرنسي مع نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.
وفاز باريس سان جيرمان 2/0 على بروسيا دورتموند في الجولة الأولى.