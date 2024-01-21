إنفانتينو يدعو لإجراءات فورية ضد المشجعين العنصريين

دعا غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى فرض عقوبات أشد، على الفرق التي يرتكب مشجعوها إساءات عنصرية، وذلك بعد حادثتين وقعتا، أمس السبت.

وتعرض كيسي بالمر لاعب كوفنتري سيتي لإيماءة عنصرية خلال مواجهة شيفيلد وينزداي، بينما خرج لاعبو ميلان تضامنًا بعد أن أبلغ مايك مينيان عن أصوات قرد من قسم من مشجعي أودينيزي.

وفي منشور على منصة X، قال إنفانتينو إنه يعتقد أنه يجب أن تكون هناك عقوبات أكثر صرامة على الأندية التي يرتكب مشجعوها إساءة عنصرية.