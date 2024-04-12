فان دايك: إذا لم نثق بقدرتنا على قلب النتيجة لا داعي لمواجهة الإياب أمام أتلانتا

دعا فيرجيل فان ديك ليفربول إلى الرد بسرعة وإيجابية على خيبة الأمل بعد الخسارة على ملعبه أنفليد 0/3 أمام أتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وباتت مهمة ليفربول في التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي معقدة جدًّا وعليه الفوز بنتيجة أكبر في مباراة الإياب التي تقام يوم الخميس المقبل.

وعن ما إذا كان بإمكان ليفربول تحقيق نتيجة كبيرة أمام أتلانتا كما فعل عام 2020 عندما فاز 5/0 على ملعب النادي الإيطالي قال فان دايك: "إذا لم يكن لديك إيمان، فلا فائدة من الذهاب إلى إيطاليا".

وأضاف: "من الواضح أننا جعلنا الأمر صعبًا للغاية على أنفسنا، حيث تأخرنا 0/3 لكننا نركز الآن على كريستال بالاس".