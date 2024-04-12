سقوط مدوٍ لليفربول على ملعبه أمام أتالانتا (فيديو)

سقط ليفربول بنتيجة 0/3 أمام ضيفه أتلانتا الإيطالي، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

وعلى ملعب أنفيلد معقل ليفربول، تقدم جيانلوكا سكاماكا بالهدف الأول للنادي الإيطالي في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهي نتيجة الشوط الأول.

وعاد جيانلوكا سكاماكا وسجل الهدف الثاني له ولأتلانتا في الدقيقة 61، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجعل ماريو باساليتش النتيجة صعبة على ليفربول، بعدما سجل ثالث أهداف أتلانتا في الدقيقة 83، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وهذه ثالث مباراة بين ليفربول وأتلانتا، فقد فاز النادي الإيطالي مرتين وليفربول مرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل على ملعب جيويس في مباراة الإياب.