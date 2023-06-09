تشافي يطلب 12 مليون يورو صافية لتمديد عقده مع برشلونة

وأكدت الصحيفة، أنه في الوقت الحالي فإن موقفي برشلونة وتشافي متباعدان في ظل مطالب المدرب.

وتولى تشافي، البالغ من العمر 43 عامًا، تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 ويرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2024.

وعلى مستوى الموسم الحالي قاد تشافي برشلونة في 53 مباراة حقق الفوز في 36 منها، وتعادل 6 مرات وخسر 11 مرة.

وبالمجمل قاد تشافي برشلونة في 90 مباراة حقق الفوز في 56 مباراة، وتعادل 15 مرة، وخسر 19 مرة.

ونال برشلونة هذا الموسم لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، لكنه ودع من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ثم خرج من دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

وودع الفريق من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز 1/0 على ريال مدريد قبل الخسارة 0/4 في الكامب نو.