تشافي يطلب 12 مليون يورو صافية لتمديد عقده مع برشلونة
قالت صحيفة "أس" إن تشافي هيرنانديز يطلب من برشلونة راتبًا سنويًّا يبلغ 12 مليون يورو لتجديد عقده مع النادي الكتالوني.
وقاد تشافي برشلونة هذا الموسم للفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، وأظهر المدرب الشاب نجاحًا في قيادة النادي ورفع مطالبه بالتجديد.
ووفقًا للصحيفة فإن تشافي يريد الحصول على راتب سنوي صاف قدره 12 مليون يورو، وأوضحت أنه يريد منحه ومساعديه 30 مليون يورو لتجديد العقد مع برشلونة.
وأكدت الصحيفة، أنه في الوقت الحالي فإن موقفي برشلونة وتشافي متباعدان في ظل مطالب المدرب.
وتولى تشافي، البالغ من العمر 43 عامًا، تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 ويرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2024.
وعلى مستوى الموسم الحالي قاد تشافي برشلونة في 53 مباراة حقق الفوز في 36 منها، وتعادل 6 مرات وخسر 11 مرة.
وبالمجمل قاد تشافي برشلونة في 90 مباراة حقق الفوز في 56 مباراة، وتعادل 15 مرة، وخسر 19 مرة.
ونال برشلونة هذا الموسم لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، لكنه ودع من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ثم خرج من دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.
وودع الفريق من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز 1/0 على ريال مدريد قبل الخسارة 0/4 في الكامب نو.