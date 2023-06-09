برشلونة ينوي الإعلان عن صفقة غوندوغان بعد نهائي دوري أبطال أوروبا
أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن برشلونة ينوي إعلان التعاقد مع الألماني إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يكون غوندوغان في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي أمام إنتر ميلان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، غدًا السبت، في إسطنبول.
وذكرت الصحيفة أن هدف برشلونة ليس فقط إنهاء الصفقة ولكن أيضًا الإعلان رسميًا عنها بمجرد نهاية نهائي دوري أبطال أوروبا.
وستكون هذه المباراة النهائية الأخيرة لغوندوغان مع مانشستر سيتي، وينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو الحالي.
وحال الفوز بدوري أبطال أوروبا سيضمن مانشستر سيتي التتويج بالثلاثية التاريخية بعد أن نال لقبي الدوري الإنجليزي ثم كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن التعاقد مع غوندوغان بات أولوية قصوى في برشلونة بعد فشل إعادة ليونيل ميسي الذي اختار إنتر ميامي الأمريكي.
وأشارت إلى أن برشلونة وافق بالفعل على وصول غوندوغان في صفقة مجانية وسيتم ربط اللاعب بعقد لمدة 3 مواسم.
وبحسب الصحيفة، فإن لاعب خط الوسط الألماني، أعرب لأشخاص مهمين في برشلونة عن التزامه بأن يصبح لاعبًا جديدًا في النادي الكتالوني رغم أن مانشستر سيتي يضغط عليه للتجديد.
ويرجع ضغط مانشستر سيتي على غوندوغان للتجديد، إلى حد كبير، إلى أدائه الرائع في المرحلة الأخيرة من هذا الموسم، حيث كان حاسمًا في الفوز في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوره الحاسم في دوري أبطال أوروبا وهدفيه على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وانضم غوندوغان، البالغ من العمر 32 عاما، لمانشستر سيتي من بروسيا دورتموند في 2016 مقابل 27 مليون يورو وسجل مع الفريق 60 هدفا وصنع 40 في 303 مباريات.
رد وكيل غوندوغان
ورد إلهان، وكيل غوندوغان، على أنباء اقتراب موكله من تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي.
وقال إلهان عن تمديد التعاقد مع مانشستر سيتي: "لم يتم الاتفاق على أي شيء مع مانشستر سيتي أو أي فريق آخر".
وأضاف: "التقارير الأخيرة عن تجديد العقد ليست صحيحة، غوندوغان يركز فقط على نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت".