برشلونة ينوي الإعلان عن صفقة غوندوغان بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وبحسب الصحيفة، فإن لاعب خط الوسط الألماني، أعرب لأشخاص مهمين في برشلونة عن التزامه بأن يصبح لاعبًا جديدًا في النادي الكتالوني رغم أن مانشستر سيتي يضغط عليه للتجديد.

ويرجع ضغط مانشستر سيتي على غوندوغان للتجديد، إلى حد كبير، إلى أدائه الرائع في المرحلة الأخيرة من هذا الموسم، حيث كان حاسمًا في الفوز في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوره الحاسم في دوري أبطال أوروبا وهدفيه على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم غوندوغان، البالغ من العمر 32 عاما، لمانشستر سيتي من بروسيا دورتموند في 2016 مقابل 27 مليون يورو وسجل مع الفريق 60 هدفا وصنع 40 في 303 مباريات.