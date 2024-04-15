"خياران فقط" أمام برشلونة لحل أزمة مدربه الجديد
ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على استمرار أزمة عدم استقرار نادي برشلونة، على اسم مديره الفني الجديد حتى الآن، مع اقتراب نهاية الموسم وإعلان تشافي هيرنانديز رحيله، رافضا كل الضغوط التي تمارس عليه للبقاء في منصبه.
وقالت الصحيفة، إن "الأسبوع الحالي سيكون حاسما لمستقبل برشلونة.. ومستقبل مدربه".
وأوضحت الصحيفة، أن النادي اتخذ موقفًا واضحًا بالفعل من خلال إقصاء الخيارات الأولية لبعض المدربين الذين تم التفاوض معهم، مثل هانزي فليك، وتوماس توخيل أو روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، على الرغم من أن ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني أجرى مقابلة معه بسبب عقده الساري حاليا والشرط الجزائي الباهظ، هو خيار آخر لا يتقدم على مستوى المفاوضات.
وأشار تقرير "سبورت": "وبالتالي، بين كسل الذهاب للبحث عن مدرب جديد، وعدم اليقين من قدرته على التأقلم مع برشلونة، وجهله بفريق الشباب، ومتطلبات الرواتب العالية، ونقص خبرته في الدوري الإسباني، تم استبعاد الخيارات التي ذكرت سابقا، حتى وصل برشلونة إلى مأزق واضح وخيارين لا ثالث لهما، إذا أراد تشافي الاستمرار، فسيأخذ النادي ذلك بعين الاعتبار، وهذا ما يريده لابورتا، الذي سيفرض شرطًا على تشافي، بأن يجب عليه عقد مؤتمر صحفي وعرض رغبته في الاستمرار مع تقديم الأسباب المبررة لذلك".
وأردف: "لكن في حال لم تكن النتائج كما هو متوقع، أو لم يتم الحصول على الاستثمار اللازم للعام المقبل، أو قرر تشافي، لأي سبب كان، الاستمرار في فكرة رحيله، فإن رافائيل ماركيز، مدرب فريق شباب البارسا، هو الخيار الأول الذي يفكر فيه النادي، الذي أصبح يعرف الكواليس الحالية، وظروف النادي الاقتصادية، وقادر على التكيف مع طبيعة الإدارة الحالية".
وكان فريق برشلونة حقق رقما مميزا، بعد الفوز الذي حققه على نظيره قادش، مساء السبت، بهدف نظيف في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.
الفوز هو سادس مباراة على التوالي يخوضها برشلونة في الدوري الإسباني، دون أن تستقبل شباكه أي أهداف.
الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، و5 نقاط عن جيرونا الثالث.