"خياران فقط" أمام برشلونة لحل أزمة مدربه الجديد

ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على استمرار أزمة عدم استقرار نادي برشلونة، على اسم مديره الفني الجديد حتى الآن، مع اقتراب نهاية الموسم وإعلان تشافي هيرنانديز رحيله، رافضا كل الضغوط التي تمارس عليه للبقاء في منصبه.

وقالت الصحيفة، إن "الأسبوع الحالي سيكون حاسما لمستقبل برشلونة.. ومستقبل مدربه".

وأوضحت الصحيفة، أن النادي اتخذ موقفًا واضحًا بالفعل من خلال إقصاء الخيارات الأولية لبعض المدربين الذين تم التفاوض معهم، مثل هانزي فليك، وتوماس توخيل أو روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، على الرغم من أن ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني أجرى مقابلة معه بسبب عقده الساري حاليا والشرط الجزائي الباهظ، هو خيار آخر لا يتقدم على مستوى المفاوضات.