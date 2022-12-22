مانشستر يونايتد يصعق بيرنلي ويتأهل لدور الـ8 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو"

وأقيمت مباراة مانشستر يونايتد ضد مساء الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات دور الـ16، من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو".

تقدم مانشستر يونايتد عن طريق الدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة 27، وظل محافظًا على نظافة شباكه حتى انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ليؤمن فوز فريقه وخطف تذكرة الصعود.