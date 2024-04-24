من أجل الكرة الذهبية.. مبابي ينتظر دوره الجديد مع ريال مدريد
تحت عنوان "حلم كيليان مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد يصبح أقرب من أي وقت مضى"، ألقت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على الدور الجديد المحتمل للنجم الفرنسي حال انضمامه للميرنغي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأصبح انتقال مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت، بعدما أبلغ اللاعب ناديه برغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي، بجانب التقارير التي أجمعت على رحيله إلى النادي الملكي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إنه "يمكن الإعلان رسميًا عن الاتفاق بين الطرفين، ريال مدريد واللاعب، في الأول من يوليو المقبل، ولكن النجم الباريسي طلب من مسؤولي الريال السرية لتجنب مضايقات مشجعي باريس سان جيرمان".
وأضاف التقرير: "ولكن حتى يحدث ذلك، فُتح نقاش بين محبي ريال مدريد بشأن صعوبة تكيف مبابي مع مركز الجناح الأيسر المفضل لدى أنشيلوتي، بالنظر إلى أن فينيسيوس جونيور يمثل سلاحًا قويًا في هذا المركز، بل حتى يعتبره رودريغو أيضًا مركزه الأكثر خطورة كما أثبت ذلك بشكل قاطع في مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا".
وأشارت الصحيفة: "مبابي سيلعب في مركز الهجوم رقم (9) دون مشاكل، بل سيكون بمثابة التحدي مع ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي، المقربون من اللاعب قالوا إن مبابي يعلم بأن وجوده في مدريد سيكون من الأسهل عليه الفوز بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية وأيضا الحذاء الذهبي، وهو حلمه الفردي الأكبر بعد انتقاله القريب إلى ريال مدريد، كما أنه يرى أن مع وجود فينيسيوس، ورودريغو، وبيلينغهام، وإبراهيم دياز كلاعبين يصنعون له الفرص في منطقة الجزاء، سيكون من السهل للغاية زيادة رصيد أهدافه".
وتابع التقرير: "لعب مبابي في مركز المهاجم الصريح عدة مرات خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان، خاصة هذا الموسم تحت قيادة لويس إنريكي، ويشعر بالراحة في هذا المركز ويؤمن بقدرته على تسجيل الأهداف بغزارة".
ولعب مبابي 43 مباراة رسمية هذا الموسم وسجل 41 هدفًا، أي بمعدل هدف تقريبًا في كل مباراة.
كما شهدت مسيرة مبابي مع باريس سان جيرمان منذ عام 2017 تطورًا ملحوظًا في معدلاته التهديفية: 21 هدفًا في أول موسم له، ثم 39، 30، 42، 39، و41 هدفًا.
وقاد هداف باريس سان جيرمان فريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد موسمين من الغياب بالانتصار على برشلونة الإسباني 6-4 في مجموع مباراتي دور الثمانية، مسجلا هدفين خلال معركة الإياب.
وضرب الفريق الفرنسي موعدا مع بروسيا دورتموند الألماني، على أن يلعب الفائز مع المنتصر في معركة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ الألماني.