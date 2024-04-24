من أجل الكرة الذهبية.. مبابي ينتظر دوره الجديد مع ريال مدريد

تحت عنوان "حلم كيليان مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد يصبح أقرب من أي وقت مضى"، ألقت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على الدور الجديد المحتمل للنجم الفرنسي حال انضمامه للميرنغي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأصبح انتقال مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت، بعدما أبلغ اللاعب ناديه برغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي، بجانب التقارير التي أجمعت على رحيله إلى النادي الملكي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إنه "يمكن الإعلان رسميًا عن الاتفاق بين الطرفين، ريال مدريد واللاعب، في الأول من يوليو المقبل، ولكن النجم الباريسي طلب من مسؤولي الريال السرية لتجنب مضايقات مشجعي باريس سان جيرمان".

وأضاف التقرير: "ولكن حتى يحدث ذلك، فُتح نقاش بين محبي ريال مدريد بشأن صعوبة تكيف مبابي مع مركز الجناح الأيسر المفضل لدى أنشيلوتي، بالنظر إلى أن فينيسيوس جونيور يمثل سلاحًا قويًا في هذا المركز، بل حتى يعتبره رودريغو أيضًا مركزه الأكثر خطورة كما أثبت ذلك بشكل قاطع في مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا".