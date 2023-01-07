أهداف مباراة السعودية واليمن في خليجي 25 (فيديو)
تقدم المنتخب السعودي، على نظيره اليمني خلال مباراة الفريقين في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25".
وخلال المباراة التي تقام على ملعب البصرة الدولي، تقدم سميحان النابت لمنتخب السعودية الذي يشارك بالشباب.
وفي الدقيقة 18 استلم "النابت" الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسجل بيسراه معلنًا تقدم "الأخضر" بأول الأهداف.
ومع حلول الدقيقة 34 عزز مصعب فهد الجوير تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثاني من ركلة جزاء.
ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس الخليج للمرة 24 في تاريخه، ولم يغب سوى عن نسخة 1990 التي أقيمت في الكويت.
وفاز المنتخب السعودي باللقب 3 مرات، أعوام 1994 و2002 و2003، وحل وصيفًا 6 مرات في نسخ أعوام 1972 و1974 و1992 و1998 و2009 و2010.
فيما يسعى منتخب اليمن إلى بداية قوية في مشواره ببطولة كأس الخليج، خاصة أن المنتخب اليمني استقدم المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب لتولي المهمة قبل البطولة واستعد بمعسكر في مصر للبطولة.
ويشارك منتخب اليمن في كأس الخليج العربي للمرة العاشرة في تاريخه ولم يستطع تحقيق اللقب أو الوصول للمباراة النهائية في أي نسخة.