أهداف مباراة السعودية واليمن في خليجي 25 (فيديو)

ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس الخليج للمرة 24 في تاريخه، ولم يغب سوى عن نسخة 1990 التي أقيمت في الكويت.

وفاز المنتخب السعودي باللقب 3 مرات، أعوام 1994 و2002 و2003، وحل وصيفًا 6 مرات في نسخ أعوام 1972 و1974 و1992 و1998 و2009 و2010.

فيما يسعى منتخب اليمن إلى بداية قوية في مشواره ببطولة كأس الخليج، خاصة أن المنتخب اليمني استقدم المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب لتولي المهمة قبل البطولة واستعد بمعسكر في مصر للبطولة.

ويشارك منتخب اليمن في كأس الخليج العربي للمرة العاشرة في تاريخه ولم يستطع تحقيق اللقب أو الوصول للمباراة النهائية في أي نسخة.