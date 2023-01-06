فوضى في مقصورة كبار الشخصيات خلال افتتاح خليجي 25 (فيديو)
وقعت اشتباكات داخل المقصورة الرئيسة لاستاد البصرة الذي استضاف افتتاح خليجي 25 لكرة القدم مما تسبب في انسحاب الوفد الكويتي من الاستاد اعتراضًا على اقتحام الجماهير للملعب والمقصورة.
ولم ينجح الأمن العراقي في السيطرة على الأوضاع ليضطر وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع الاقتراح على الوفد الكويتي مغادرة الملعب نظرًا لانفلات الأمن داخل المقصورة؛ مما دفع ممثل الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح والوفد المرافق له للانسحاب من حضور الافتتاح وعاد إلى الكويت مباشرة.
ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية مقطع فيديو لبعض الاشتباكات التي وقعت داخل المقصورة الرئيسة بعدما كان الوفد الكويتي آخر الوفود التي وصلت للمقصورة ودخلت الملعب بسبب الزحام الشديد، فضلًا عن عدم تمكن بعض أعضاء السفارة الكويتية في بغداد من الدخول.
وقالت قناة "دبي" الرياضية إن الوفد الكويتي اعترض أيضًا على تخصيص 5 غرف فقط للوفد الإداري للبعثة الكويتية رغم طلب 50 غرفة.
والكويت أكثر من حصد البطولة برصيد 10 ألقاب، وحصد منتخب السعودية البطولة الأخيرة على حساب منتخب البحرين العام 2019، بعد الفوز عليه بهدف مقابل لا شيء.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات: العراق، واليمن، والسعودية، وعُمان، في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات، في مباريات قوية في البطولة.
وافتتحت، مساء اليوم الجمعة، منافسات البطولة بحفل شهد عدة فقرات فنية، أعقبتها المباراة التي انتهت بتعادل العراق وسلطنة عُمان سلبيًا في الافتتاح، لتتبعها مباراة السعودية مع اليمن على ذات الملعب.