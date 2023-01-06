فوضى في مقصورة كبار الشخصيات خلال افتتاح خليجي 25 (فيديو)

والكويت أكثر من حصد البطولة برصيد 10 ألقاب، وحصد منتخب السعودية البطولة الأخيرة على حساب منتخب البحرين العام 2019، بعد الفوز عليه بهدف مقابل لا شيء.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات: العراق، واليمن، والسعودية، وعُمان، في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات، في مباريات قوية في البطولة.

وافتتحت، مساء اليوم الجمعة، منافسات البطولة بحفل شهد عدة فقرات فنية، أعقبتها المباراة التي انتهت بتعادل العراق وسلطنة عُمان سلبيًا في الافتتاح، لتتبعها مباراة السعودية مع اليمن على ذات الملعب.